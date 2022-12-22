Fatih’te 3 katlı ahşap bina alev alev yandı | Video

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Fatih’te 3 katlı ahşap binanın çatı katında televizyon patlaması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri apartmanda yaşayan daire sakinlerini tahliye etti. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda yaralı olmadığı öğrenildi.
TÜM APARTMAN TAHLİYE EDİLDİ
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri apartmanda yaşayan vatandaşları tahliye etti. Yangın kısa süre içerisinde itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken polis ekipleri çevredeki güvenliği sağladı.