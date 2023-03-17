Fatih'te 3 katlı metruk binanın çatısı alev alev yandı | Video
Fatih'te 3 katlı metruk bir binanın çatısında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.
Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.
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