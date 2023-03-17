Video Yaşam Fatih'te 3 katlı metruk binanın çatısı alev alev yandı | Video
Fatih'te 3 katlı metruk binanın çatısı alev alev yandı | Video

Fatih'te 3 katlı metruk binanın çatısı alev alev yandı | Video

17.03.2023 | 09:24

Fatih'te 3 katlı metruk bir binanın çatısında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

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Yangın, Fatih Süleymaniye Mahallesinde saat 01.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Fetva Yokuşu Sokakta 3 katlı metruk binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan binanın çatısına müdahale etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi. İtfaiye erlerinin çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

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