Video Yaşam Fatih'te 3 motosiklet birbirine girdi: 1'i ağır 5 yaralı | Video
Fatih'te 3 motosiklet birbirine girdi: 1'i ağır 5 yaralı | Video

Fatih'te 3 motosiklet birbirine girdi: 1'i ağır 5 yaralı | Video

12 Haziran 2026 | 09:09

Fatih'te 3 motosikletli cadde üzerinde sabahın ilk saatlerinde kaza yaptı. Kazada biri ağır 5 kişi yaralanırken Vatan Caddesi kısa süreliğine kısmen trafiğe kapandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, saat 05.00 sıralarında Fatih İsmetpaşa Mahallesi Vatan Caddesi Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vatan Caddesi üzerinde seyir halinde olan 34 MT 3573 ve 41 ASK 298 plakalı motosikletler, Sofular Caddesi'nden yola çıkan 34 DOS 187 plakalı başka bir motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 3 motosiklette bulunan toplam 5 kişi yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, Vatan Caddesi'nin Edirne istikametindeki 3 şeridini trafiğe kapattı. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan 5 kişiye olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Çevredeki hastanelere sevk edilen yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazaya karışan motosikletlerin olay yerinden kaldırılmasının ardından Vatan Caddesi'nin kapanan şeritleri yeniden trafiğe açıldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Fatih’te 3 motosiklet birbirine girdi: 1’i ağır 5 yaralı | Video 02:37
Fatih'te 3 motosiklet birbirine girdi: 1'i ağır 5 yaralı | Video 12.06.2026 | 08:51
İstanbul’da DEAŞ’a para aktaran 8 şüpheli yakalandı | Video 00:34
İstanbul’da DEAŞ’a para aktaran 8 şüpheli yakalandı | Video 12.06.2026 | 08:11
Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı 00:47
Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı 11.06.2026 | 23:51
Hatay’da akılalmaz kaza: Tarım aletinde sıkışan çiftçi yaralandı! O anlar kamerada 00:24
Hatay'da akılalmaz kaza: Tarım aletinde sıkışan çiftçi yaralandı! O anlar kamerada 11.06.2026 | 16:46
Devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti! Kaza anı kamerada 00:56
Devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti! Kaza anı kamerada 11.06.2026 | 15:39
Samsun’da telsizli fuhuş şebekesi çökertildi: Telsiz, silah ve ajandalarla yakalandılar 01:04
Samsun'da telsizli fuhuş şebekesi çökertildi: Telsiz, silah ve ajandalarla yakalandılar 11.06.2026 | 15:07
Silahlı kavgada 5 tutuklama: 15 yaşındaki Ayaz kaldırıldığı hastanede öldü! 01:00
Silahlı kavgada 5 tutuklama: 15 yaşındaki Ayaz kaldırıldığı hastanede öldü! 11.06.2026 | 14:28
Otokoç saldırısına beş gözaltı… Adliyeye sevk edildiler 00:41
Otokoç saldırısına beş gözaltı… Adliyeye sevk edildiler 11.06.2026 | 14:22
Hong Kong’lu kadını 2,5 milyon dolar dolandırdı, İstanbul’da yakalandı! 00:44
Hong Kong'lu kadını 2,5 milyon dolar dolandırdı, İstanbul'da yakalandı! 11.06.2026 | 14:14
SON DAKİKA… Mezdeke Aynur Kanbur cinayetinde korkunç iddia! Her şeyi cezaevinde planlamış: Olaydan 4 ay önce… 00:32
SON DAKİKA… Mezdeke Aynur Kanbur cinayetinde korkunç iddia! Her şeyi cezaevinde planlamış: Olaydan 4 ay önce… 11.06.2026 | 13:59
Banka ATM’sinden 500 bin lira çalan şüpheli ertesi gün yakalandı: Hırsız şirketin eski çalışanı çıktı 04:03
Banka ATM'sinden 500 bin lira çalan şüpheli ertesi gün yakalandı: Hırsız şirketin eski çalışanı çıktı 11.06.2026 | 13:40
Sokak ortasında 6 kadın tarafından darbedilmişti! Talihsiz anne kabus dakikalarını anlattı: Üzerimdeki kıyafetleri çıkarıp... 05:36
Sokak ortasında 6 kadın tarafından darbedilmişti! Talihsiz anne kabus dakikalarını anlattı: Üzerimdeki kıyafetleri çıkarıp... 11.06.2026 | 13:15
Nişan dönüşü felaket! 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı 00:56
Nişan dönüşü felaket! 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı 11.06.2026 | 11:33
Bisikleti çaldı, işin içine polis girince geri getirdi 00:31
Bisikleti çaldı, işin içine polis girince geri getirdi 11.06.2026 | 11:04
Tramvayda reşit olmayan kızı taciz ettiği iddia edilen şahıs yolcular tarafından darbedildi! ’O senin evladın yaşında’ | Video 01:17
Tramvayda reşit olmayan kızı taciz ettiği iddia edilen şahıs yolcular tarafından darbedildi! 'O senin evladın yaşında' | Video 11.06.2026 | 10:56
Skutere gizlemişler! ’Sipariş defteriyle’ uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere baskın | Video 01:08
Skutere gizlemişler! 'Sipariş defteriyle' uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere baskın | Video 11.06.2026 | 10:49
Hafif ticari aracın çarptığı bisikletli çocuk yaralandı: Kaza anı kamerada 00:32
Hafif ticari aracın çarptığı bisikletli çocuk yaralandı: Kaza anı kamerada 11.06.2026 | 10:05
Yayalara yol vermeyen sürücülere toplam 1 milyon 358 bin TL ceza! Kameralardan tek tek tespit edildi 00:53
Yayalara yol vermeyen sürücülere toplam 1 milyon 358 bin TL ceza! Kameralardan tek tek tespit edildi 11.06.2026 | 09:25
Çalacakları ayakkabıların kalitesini kontrol ederken kameraya yakalandılar! Suç makinesi çocuklar tutuklandı 00:45
Çalacakları ayakkabıların kalitesini kontrol ederken kameraya yakalandılar! Suç makinesi çocuklar tutuklandı 11.06.2026 | 09:13
Yaya geçidinde otomobil çarptı, günlerdir yoğun bakımda: Sürücü ise serbest 01:31
Yaya geçidinde otomobil çarptı, günlerdir yoğun bakımda: Sürücü ise serbest 10.06.2026 | 16:10

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA