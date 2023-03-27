Fatih’te 4 ay önce yanan tarihi metruk bina kısmen çöktü | Video 27.03.2023 | 08:20 Fatih’te önceden boşaltılıp güvenlik önlemi alınan ve 4 ay önce yandığı öğrenilen 3 katlı tarihi metruk bina kısmen çöktü. Çökme sırasında çevresinde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Çökme, saat 00.30 sıralarında Fatih'te Derviş Ali Mahallesi, Fevzipaşa Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı tarihi metruk binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önceden boşaltılan ve belediye ekiplerinin önlem aldığı metruk binanın çatı ve orta katında kısmi olarak çökme meydana geldi. Kopan beton ve tahta parçaları Edirnekapı Parkı'nın içinde bulunan binadan çevreye dökülürken bina çevresinde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, bina ve çevresinde incelemelerde bulundu.ncelemelerin ardından Fatih Belediyesi zabıta ekipleri, bina ve çevresine demir bariyerlere koyarak önlem aldı.Öte yandan metruk binanın geçtiğimiz kasım ayında bir yangında hasar aldığı ve çökmenin bu sebepten olabileceği iddia edildi.