Fatih’te 4 ay önce yanan tarihi metruk bina kısmen çöktü | Video
Fatih’te önceden boşaltılıp güvenlik önlemi alınan ve 4 ay önce yandığı öğrenilen 3 katlı tarihi metruk bina kısmen çöktü. Çökme sırasında çevresinde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.
ncelemelerin ardından Fatih Belediyesi zabıta ekipleri, bina ve çevresine demir bariyerlere koyarak önlem aldı.
Öte yandan metruk binanın geçtiğimiz kasım ayında bir yangında hasar aldığı ve çökmenin bu sebepten olabileceği iddia edildi.
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