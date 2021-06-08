Video Yaşam Fatih'te 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü | Video

Fatih'te 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü | Video

Fatih'te 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü | Video
08.06.2021 | 01:11

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İstanbul Fatih'te 4 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıyı kısa sürede alevler kaplarken, yangın bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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