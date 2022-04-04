Fatih'te 4 katlı kapalı otoparkta önce patlama oldu sonra yangın çıktı | Video

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Fatih'te gece saatlerinde 4 katlı kapalı otoparkta henüz bilinmeyen bir nedenle önce patlama oldu, sonra da yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, otoparkta maddi hasar oluştu.
ALEVLER CEP TELEFONU KAMERASINDA
Otoparkta meydana gelen patlama sonrası çıkan yangın, vatandaşların çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde otoparkın birinci katından alevlerin yükseldiği, itfaiye ekiplerinin de olay yerine geldiği görüldü.