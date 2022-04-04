Video Yaşam Fatih'te 4 katlı kapalı otoparkta önce patlama oldu sonra yangın çıktı | Video
Fatih'te 4 katlı kapalı otoparkta önce patlama oldu sonra yangın çıktı | Video

Fatih'te 4 katlı kapalı otoparkta önce patlama oldu sonra yangın çıktı | Video

04.04.2022 | 09:16

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Fatih’te 4 katlı kapalı otoparkta önce patlama oldu sonra yangın çıktı | Video 03:18
Fatih'te 4 katlı kapalı otoparkta önce patlama oldu sonra yangın çıktı | Video 04.04.2022 | 09:16
İzmir’de denizde erkek cesedi bulundu! Olay yerinde ilk görüntüler... 01:21
İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu! Olay yerinde ilk görüntüler... 04.04.2022 | 08:58
Darp edip başını ezmeye çalışmışlardı: 2 kişi gözaltına alındı | Video 01:14
Darp edip başını ezmeye çalışmışlardı: 2 kişi gözaltına alındı | Video 04.04.2022 | 08:39
Ümraniye’de geri dönüşüm deposunda çıkan yangın elektrik direklerine sıçradı! | Video 05:02
Ümraniye’de geri dönüşüm deposunda çıkan yangın elektrik direklerine sıçradı! | Video 04.04.2022 | 08:39
Ümraniye’de Şile otoyolunda kaza: 2 yaralı | Video 01:22
Ümraniye'de Şile otoyolunda kaza: 2 yaralı | Video 03.04.2022 | 21:58
Kod adı Pusucu’ydu... Yakalandı ve tutuklandı... | Video 01:03
Kod adı Pusucu’ydu... Yakalandı ve tutuklandı... | Video 03.04.2022 | 19:28
Kilis’te korkunç kaza! Otomobil şarampole devrildi: Yaralılar var | Video 01:29
Kilis'te korkunç kaza! Otomobil şarampole devrildi: Yaralılar var | Video 03.04.2022 | 18:40
ABD’nin Sacramento kentinde silahlı saldırı: 6 ölü, 9 yaralı | Video 00:29
ABD’nin Sacramento kentinde silahlı saldırı: 6 ölü, 9 yaralı | Video 03.04.2022 | 17:54
Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada öldüresiye dayak | Video 01:14
Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada öldüresiye dayak | Video 03.04.2022 | 16:39
Petek Dinçöz yıllar sonra ortaya çıktı! Mini şortlu pozuna beğeni yağdı | Video 00:35
Petek Dinçöz yıllar sonra ortaya çıktı! Mini şortlu pozuna beğeni yağdı | Video 03.04.2022 | 16:10
Terk edilen bebeğe sütannelik yapmıştı. Türkiye’nin konuştuğu Büşra Durmaz, A Haber’de | Video 11:39
Terk edilen bebeğe sütannelik yapmıştı. Türkiye'nin konuştuğu Büşra Durmaz, A Haber'de | Video 03.04.2022 | 15:29
Nakliyat kamyonu sokak ortasına devrildi | Video 02:43
Nakliyat kamyonu sokak ortasına devrildi | Video 03.04.2022 | 15:17
Spor salonuna girip çifte soygun yaptı! Kullandığı “Akbil” yakalattı | Video 00:29
Spor salonuna girip çifte soygun yaptı! Kullandığı “Akbil” yakalattı | Video 03.04.2022 | 14:55
Polisten kaçan avukat tarlada yakalandı: Avukatın kaçma anlarına SABAH ulaştı | Video 00:20
Polisten kaçan avukat tarlada yakalandı: Avukatın kaçma anlarına SABAH ulaştı | Video 03.04.2022 | 14:46
TIR’a bindirilirken yakalandılar. 73 kaçak göçmen sınır dışı edildi | Video 00:45
TIR’a bindirilirken yakalandılar. 73 kaçak göçmen sınır dışı edildi | Video 03.04.2022 | 14:25
Doğa Koruma, Çanakkale’deki köpekleri korumaya aldı | Video 00:20
Doğa Koruma, Çanakkale'deki köpekleri korumaya aldı | Video 03.04.2022 | 14:23
Kar suları çay kenarındaki elektrik direğini böyle yıktı | Video 03:59
Kar suları çay kenarındaki elektrik direğini böyle yıktı | Video 03.04.2022 | 14:07
Saniyelerle ölümden kurtuldular! Şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, yangınlara neden oldu | Video 00:59
Saniyelerle ölümden kurtuldular! Şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, yangınlara neden oldu | Video 03.04.2022 | 14:07
Kurye olarak geldiği binadan kapı topuzunu çaldı | Video 02:45
Kurye olarak geldiği binadan kapı topuzunu çaldı | Video 03.04.2022 | 13:10
Tekirdağ’da göç yolculuğunda yorgun düşen akbaba Çekmeköy’de şifa buldu | Video 04:47
Tekirdağ’da göç yolculuğunda yorgun düşen akbaba Çekmeköy’de şifa buldu | Video 03.04.2022 | 12:45

Fatih'te gece saatlerinde 4 katlı kapalı otoparkta henüz bilinmeyen bir nedenle önce patlama oldu, sonra da yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, otoparkta maddi hasar oluştu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Süleymaniye Mahallesi'nde saat 23.00 sıralarında yaşandı. Ord. Prof. Dr. Cemil Birsel Caddesi'nde bulunan 4 katlı kapalı otoparkta, henüz bilinmeyen bir nedenle önce patlama oldu, ardından da yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Patlamanın ardından çıkan yangın sırasında alevler, otoparkın birinci katını kısa sürede sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan otoparkın birinci katına müdahale etti. Alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürdü. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekledi. Patlama ile birlikte beton parçalarının sokağa savrulduğu görüldü. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından polis ekipleri, otoparkta detaylı inceleme yaptı. Patlamada herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, otoparkta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

ALEVLER CEP TELEFONU KAMERASINDA
Otoparkta meydana gelen patlama sonrası çıkan yangın, vatandaşların çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde otoparkın birinci katından alevlerin yükseldiği, itfaiye ekiplerinin de olay yerine geldiği görüldü.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA