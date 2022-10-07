Fatih’te 4 katlı metruk bina alev alev yandı | Video

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Fatih’te 4 katlı metruk binada yangın çıktı. Alevlere teslim olan bina itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü.
Çevredeki binalar yangının sirayet etme tehlikesine karşı boşaltıldı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri bir süre yanan metruk binada soğutma çalışması yaparken, sağlık ekipleri de her türlü olumsuzluğa karşı hazırda bekledi.
İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması ile söndürülen yangının çıkış sebebi araştırılıyor.