Video Yaşam Fatih’te 4 katlı metruk bina alev alev yandı | Video
Fatih’te 4 katlı metruk bina alev alev yandı | Video

Fatih’te 4 katlı metruk bina alev alev yandı | Video

07.10.2022 | 08:40

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Fatih’te 4 katlı metruk binada yangın çıktı. Alevlere teslim olan bina itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü.

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Yangın, Fatih İskender Paşa Mahallesi, Çelebi Hamamı Sokak'ta saat 03.00 sıralarında metruk bir binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı metruk binada henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm binayı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahaleye başlarken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Çevredeki binalar yangının sirayet etme tehlikesine karşı boşaltıldı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri bir süre yanan metruk binada soğutma çalışması yaparken, sağlık ekipleri de her türlü olumsuzluğa karşı hazırda bekledi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması ile söndürülen yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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