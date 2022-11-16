Fatih’te 5 araç alev alev yandı! O anlar kamerada | Video

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Fatih’te bir araçta çıkan yangın diğer araçlara da sıçradı. Olay sonucu 5 araç kullanılamaz hale gelirken ekipler olay ile ilgili çalışma başlattı. Yangın esnasında araçlarda oluşan patlamalar çevrede bulunan cep telefonu kameralarına yansıdı.