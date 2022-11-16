Video Yaşam Fatih’te 5 araç alev alev yandı! O anlar kamerada | Video
Fatih’te 5 araç alev alev yandı! O anlar kamerada | Video

Fatih’te 5 araç alev alev yandı! O anlar kamerada | Video

16.11.2022 | 09:08

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Fatih’te bir araçta çıkan yangın diğer araçlara da sıçradı. Olay sonucu 5 araç kullanılamaz hale gelirken ekipler olay ile ilgili çalışma başlattı. Yangın esnasında araçlarda oluşan patlamalar çevrede bulunan cep telefonu kameralarına yansıdı.

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Olay, akşam saatlerinde Fatih Kocamustafapaşa Mahallesi, Kocamustafapaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre araç sürücüsü aracından dumanlar yükseldiğini gördü. Dumanların yükseldiğini gören sürücü aracını park halinde bırakarak aracından uzaklaştı. O esnada cadde üzerinde park halindeki 4 araç, yanan araçtan çıkan kıvılcımların sıçraması sonucunda alev aldı. Yanan araçlardan birisinde patlama meydana gelirken, alevlerin yükseldiğini gören civardaki vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise yanan araçları söndürmek için çalışma başlattı. Yangın sonucu çevrede bulunan binalarda ve banka ATM'sinde hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken Olay sonucunda 5 araç kullanılamaz hale geldi. Ekipler olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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