Fatih'te 5 katlı binanın çatısında korkutan yangın | Video
Fatih'te gece saatlerinde 5 katlı bir binanın çatısında başlayan yangın, binanın yan duvarına sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile tehlike büyümeden yangın söndürülebildi.
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