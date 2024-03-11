Fatih'te 6 katlı iş merkezinin deposunda korkutan yangın | Video
Fatih'te 6 katlı iş merkezinin deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İçinde hediyelik eşyaların olduğu depoda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
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