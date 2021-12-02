Video Yaşam Fatih’te 7 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği motosiklet kazası kamerada | Video
Fatih’te 7 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği motosiklet kazası kamerada | Video

Fatih’te 7 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği motosiklet kazası kamerada | Video

02.12.2021 | 11:36

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Havalar soğudu, elektrikli ısıtıcılara talep yüzde 40 arttı | Video 03:07
Havalar soğudu, elektrikli ısıtıcılara talep yüzde 40 arttı | Video 02.12.2021 | 11:18
Fatih’te 7 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği motosiklet kazası kamerada | Video 02:10
Fatih’te 7 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği motosiklet kazası kamerada | Video 02.12.2021 | 11:36
Avcılar’da otelci çifti öldüren katiller kameraya yakalandı! | Video 03:17
Avcılar'da otelci çifti öldüren katiller kameraya yakalandı! | Video 02.12.2021 | 11:16
Mersin’de akü hırsızı rahat tavrıyla ’pes’ dedirtti | Video 01:30
Mersin'de akü hırsızı rahat tavrıyla 'pes' dedirtti | Video 02.12.2021 | 11:14
Duygu Delen davasında Adli Tıp’tan şok rapor: Duygu düşme anında canlı | Video 05:39
Duygu Delen davasında Adli Tıp'tan şok rapor: "Duygu düşme anında canlı" | Video 02.12.2021 | 11:12
Mersin’de kaçak sigara üretim atölyesine baskın | Video 00:27
Mersin'de kaçak sigara üretim atölyesine baskın | Video 02.12.2021 | 11:19
Bin liradan satışa çıkardı! Türkiye’nin en büyük limonu 2 kilo 40 gram | Video 03:12
Bin liradan satışa çıkardı! Türkiye’nin en büyük limonu 2 kilo 40 gram | Video 02.12.2021 | 11:12
Esenyut’ta yine aynı cadde yine kaza! Otomobilin yayaya çarptığı anlar kamerada | Video 06:24
Esenyut'ta yine aynı cadde yine kaza! Otomobilin yayaya çarptığı anlar kamerada | Video 02.12.2021 | 11:07
Bin 600 kilo hububat çaldı: ’Hırsızlık yapmadım, satın alıp satıyorum’ dedi | Video 06:05
Bin 600 kilo hububat çaldı: 'Hırsızlık yapmadım, satın alıp satıyorum' dedi | Video 02.12.2021 | 11:06
Bin 600 kilo hububat çaldı: ’Hırsızlık yapmadım, satın alıp satıyorum’ dedi | Video 06:05
Bin 600 kilo hububat çaldı: 'Hırsızlık yapmadım, satın alıp satıyorum' dedi | Video 02.12.2021 | 10:51
Başakşehir’de lodos çatıyı böyle uçurdu | Video 00:21
Başakşehir'de lodos çatıyı böyle uçurdu | Video 02.12.2021 | 10:55
Bulgaristan’dan Afganistanlı göçmene insanlık dışı muamele | Video 02:13
Bulgaristan’dan Afganistanlı göçmene insanlık dışı muamele | Video 02.12.2021 | 10:50
Maltepe’de sığırcık kuşlarının eşsiz dansı görenleri mest etti | Video 02:35
Maltepe’de sığırcık kuşlarının eşsiz dansı görenleri mest etti | Video 02.12.2021 | 10:50
Bodrum katta öldürülen kadının katil zanlısı tutuklandı | Video 04:38
Bodrum katta öldürülen kadının katil zanlısı tutuklandı | Video 02.12.2021 | 10:45
Adana’da saplantılı aşık dehşeti! Önce tabancayla vurdu sonra darp edip yüzünü kesti | Video 03:45
Adana'da saplantılı aşık dehşeti! Önce tabancayla vurdu sonra darp edip yüzünü kesti | Video 02.12.2021 | 10:50
Esenyurt’ta kaza: Araçların arasında kalmaktan kıl payı kurtuldu | Video 02:43
Esenyurt’ta kaza: Araçların arasında kalmaktan kıl payı kurtuldu | Video 02.12.2021 | 10:50
İstanbul’da otelci çift katledilmişti! Yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 02:16
İstanbul'da otelci çift katledilmişti! Yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 02.12.2021 | 10:54
Erzurum buz kesti, hava sıcaklığı gündüz eksi 8’i gördü | Video 02:13
Erzurum buz kesti, hava sıcaklığı gündüz eksi 8’i gördü | Video 02.12.2021 | 10:45
1’inci sınıf öğrencisini azarlayıp, tehdit eden öğretmenin görev yeri değişti | Video 00:46
1'inci sınıf öğrencisini azarlayıp, tehdit eden öğretmenin görev yeri değişti | Video 02.12.2021 | 10:27
SON DAKİKA: Müge Anlı’dan tepki! Genç kızın katil zanlısının saldırı anı kamerada... 11:44
SON DAKİKA: Müge Anlı'dan tepki! Genç kızın katil zanlısının saldırı anı kamerada... 02.12.2021 | 10:28

Fatih Vatan Caddesi’nde motosiklette kasksız seyahat eden 7 yaşındaki çocuğun ölümüne, babasının ise yaralandığı kazaya ilişkin soruşturma tamamlandı. Kameralara da yansıyan kazaya ilişkin araç sürücüsünün 15 yıla kadar hapsi istenirken motosiklet sürücüsü baba hakkında takipsizlik kararı verildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Fatih'teki Vatan Caddesi'nde, 2 Eylül günü meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şüpheli Murat Tamkaş (59) aracıyla seyahat ettiği esnada, oğlu Muhammed Hemmam Elhuveyş (7) ile birlikte motosikletle seyir halinde olan Muammer Elhuveyş (42) ile çarpıştı. Kazada, Tamkaş yaralanmazken, motosikletten düşerek yaralanan baba ile oğul hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Muhammed Hemmam Elhuveyş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli Murat Tamkaş ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ ASLİ KUSURLU, BABA İSE TALİ KUSURLU ÇIKTI
Kazaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, tarafların Vatan Caddesi istikametinden Oğuzhan Caddesi istikametine doğru hareket ettikleri esnada, iki cadde kesişiminde kaza yaptıkları aktarıldı. Trafik kazası tespit tutanağında baba Elhuveyş ile şüpheli Tamkaş'ın kusurlu olduğunun belirtildiğinin anlatıldığı iddianamede, soruşturma aşamasında alınan bilirkişi raporunda ise şüpheli Tamkaş'ın asli kusurlu, baba Elhuveyş'in ise tali kusurlu olduğunun tespit edildiği kaydedildi. İddianamede, Adli Tıp Kurumu raporu doğrultusunda müşteki olan babanın basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığı belirtildi.

SÜRÜCÜ SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ, ÇOCUĞUN KASKSIZ TRAFİĞE ÇIKMASI HATALI DEDİ
Şüphelinin iddianamede yer alan ifadesinde, kendi şeridinde ilerlediği esnada motosikletin hafif sağa doğru kırdığını ve aracının sol ön kapısına çarptığını, maktul ile müştekinin düşüp sürüklendiğini, kendisinin araçtan inip müdahale ederek sağlık ile polis ekiplerini çağırdığını söylediği iddianamede yer aldı. Kazada kusurlu olmadığını söyleyen araç sürücüsü, hayatını kaybeden çocuğun kasksız bir şekilde trafiğe çıkmasının hatalı olduğunu söylediği iddianamede yer aldı.

ŞÜPHELİYE 15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ, BABAYA TAKİPSİZLİK KARARI
İddianamede, şüphelinin kusurlu hareketiyle bir kişinin ölümüne, bir kişinin ise yaralanmasına sebebiyet verdiği kaydedildi. Şüpheli Murat Tamkaş'ın 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasının talep edildiği iddianame, gönderildiği İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Kazanın ardından hakkında soruşturma yürütülen motosiklet sürücüsü baba için ise takipsizlik kararı verildi. Oğlunu motosiklete kasksız şekilde bindiren baba Muammer Elhuveyş'in olayda mağdur olduğu aktarılan iddianamede iş bu nedenle baba hakkında dava açılmasına yer olmadığı kaydedildi.

KAZA ANI KAMERADA
Öte yandan kaza anına ilişkin kamera görüntüleri de dava dosyasında yer aldı. Dava dosyasına giren görüntülerde kavşakta dönerek ilerleyen motosikletli ile aracın çarpışmasıyla baba ve oğulun yere düştüğü görülüyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA