Video Yaşam Fatih'te 7 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin detaylar ortaya çıktı | Video
Fatih'te 7 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin detaylar ortaya çıktı | Video

Fatih'te 7 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin detaylar ortaya çıktı | Video

19.11.2023 | 14:02

Fatih'te 7 yaşındaki Servet Nabıev'in ölümüne ilişkin detaylar ortaya çıktı. Ölümünden önce küçük çocuğu darp ettiği belirlenen 19 yaşındaki abla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Fatih Büyük Saray Meydanı Caddesi'nde geçtiğimiz Cuma akşamı 7 yaşındaki Özbekistan uyruklu Servet Nabıev'in annesi ve kardeşleri ile birlikte yaşadığı evde ölü bulunmasına ilişkin detaylar ortaya çıktı. Minik çocuğun olay akşamı 19 yaşındaki ablası Mehribonu Nabıev ile kavga ettiği, aldığı darbeler sonrası kusan ve halsizleşen küçük çocuğun dinlenmek üzere yatağına yattığı öğrenildi. Bir süre sonra hareketsiz halde yatan çocuğun durumundan şüphelenen anne Nilufar ve abla Mehribonu, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, minik çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, anne Nilufar ve abla Mehribonu ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, olay akşamı kardeşini döven abla Mehribonu ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca evde yaşayan yaşı küçük 2 çocuk da Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim edildi.
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