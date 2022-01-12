Fatih'te ağacın nostaljik araç üstüne devrilmesi kamerada | Video

FATİH'te, etkili olan şiddetli rüzgarın da etkisiyle, daha önce çevresinden toprak alındığı iddia edilen ağaç yola devrildi. Ağacın bir kısmı da yol üzerindeki nostaljik aracın üzerine düştü. Ağacın devrildiği anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 09.30 sıralarında, Fatih Mürsel Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki Akşemsettin Parkı'nda bulunan ve yakın zamanda çevresinde kaldırım çalışması yapılan bir ağaç, etkili olan şiddetli rüzgarın da etkisiyle, sahil yolunun Eminönü istikametindeki yola devrildi. Ağacın bir kısmı da yol üzerinde park halindeki panelvan aracın üzerine düştü. Bir kültür ve sanat derneğine ait olan geçmişte birçok filmde kullanılan nostaljik araç hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve İBB Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri geldi. Yolu tamamen kapatan ağaç nedeniyle, trafik uzun süre durdu. Belediye ekipleri, motorlu testereler ile ağacı parçalara ayırarak yoldan kaldırdı. Ağacın kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden sağlandı.Ağacın devrildiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, devrilen ağacın park halindeki panelvan aracın üzerine düştüğü ve dallarının kırılarak etrafa saçıldığı görülüyor. Ağacın devrildiği sırada yoldan geçen yaya ve araç olmadığı görülüyor.Enes Kaya, "Yıllardır burada yaşıyoruz. Rüzgarın çok daha şiddetli olduğu zamanlar da oldu ama son yapılan kaldırım çalışmalarında, ağaçların diplerindeki toprak alındı. En ufak rüzgarda da devrildi. Diğer ağaçlar da tehlike arz ediyor" dedi.