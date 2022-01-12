Fatih'te ağacın nostaljik araç üstüne devrilmesi kamerada | Video

Fatih'te, etkili olan şiddetli rüzgarın da etkisiyle, daha önce çevresinden toprak alındığı iddia edilen ağaç yola devrildi. Ağacın bir kısmı da yol üzerindeki nostaljik aracın üzerine düştü. Ağacın devrildiği anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 09.30 sıralarında, Fatih Mürsel Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki Akşemsettin Parkı'nda bulunan ve yakın zamanda çevresinde kaldırım çalışması yapılan bir ağaç, etkili olan şiddetli rüzgarın da etkisiyle, sahil yolunun Eminönü istikametindeki yola devrildi. Ağacın bir kısmı da yol üzerinde park halindeki panelvan aracın üzerine düştü. Bir kültür ve sanat derneğine ait olan geçmişte birçok filmde kullanılan nostaljik araç hasar oluştu.