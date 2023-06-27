Fatih’te alevler geceyi aydınlattı | Video
Fatih’te, iki katlı boş binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevler tüm binayı sararken, alevler geceyi aydınlattı.
Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Kimsenin yaralanmadığı yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi.
Mahalle sakinlerinin paniğe kapıldığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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