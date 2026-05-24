Fatih’te apartman girişine silahlı saldırı: 3 şüpheli tutuklandı

24 Mayıs 2026 | 12:39

Olay 19 Mayıs Salı günü Fatih Akşemsettin Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 şüpheli apartmanın giriş kapısına silahla ateş ederek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde şüphelilerin saldırının ardından olay yerinden otomobile binerek uzaklaştıkları belirlendi. Polis ekipleri düzenledikleri operasyonla olayın faili olan Ş.A. ve onunla hareket eden M.F.K. ile S.C.G'yi gözaltına aldı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.