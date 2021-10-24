Fatih’te arızalanan İETT otobüsünü vatandaşlar itti

Fatih’te yolculuk sırasında İETT otobüsü arıza yaptı. Bozulan otobüs vatandaşlar tarafından itildi.

Son zamanlarda sıkça yaşanan İETT otobüsü arızalarına bir yenisi daha eklendi. Dün sabah saatlerinde Fatih'te Kocamustafapaşa-Balat hattında çalışan İETT otobüsü, seyir halindeyken arıza yapıp yolda kaldı. Seferber olan vatandaşlar otobüsü itti. Yaşan o anlarda cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.