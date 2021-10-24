Video Yaşam Fatih’te arızalanan İETT otobüsünü vatandaşlar itti
Fatih’te arızalanan İETT otobüsünü vatandaşlar itti

Fatih’te arızalanan İETT otobüsünü vatandaşlar itti

24.10.2021 | 14:48

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Fatih’te yolculuk sırasında İETT otobüsü arıza yaptı. Bozulan otobüs vatandaşlar tarafından itildi.

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Son zamanlarda sıkça yaşanan İETT otobüsü arızalarına bir yenisi daha eklendi. Dün sabah saatlerinde Fatih'te Kocamustafapaşa-Balat hattında çalışan İETT otobüsü, seyir halindeyken arıza yapıp yolda kaldı. Seferber olan vatandaşlar otobüsü itti. Yaşan o anlarda cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

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