Fatih'te binanın zemini çöktü... 4. kattaki genç kız alt kata düştü!
Fatih'te bir binanın içerisinde çökme meydana geldi. Binanın 4. katının tabanında meydana gelen çökme sonucu bir genç kız, alt kata düşerek yaralandı.
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