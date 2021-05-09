Fatih'te cep telefonu çalan şüpheliyi gece bekçileri yakaladı | Video

Fatih’te müşteri gibi girdiği dönerciden şarja takılı cep telefonunu alıp kaçan şüpheli gece bekçileri tarafından yakalandı.

Hırsızlık olayı, 4 Mayıs Salı gecesi, saat 23.50 sıralarında Katip Kasım Mahallesi'ndeki bir dönercide yaşandı. İş yeri sahibi, şarja takıp tezgahın üzerine bıraktığı cep telefonunu göremeyince, devriye gezen bekçilere bildirdi. İş yerinin güvenlik kamerasını inceleyen bekçiler, cep telefonunun çalındığını belirledi. Kısa sürede şüphelinin Erkan Yaşar olduğunu tespit etti. Bölgede araştırma başlatan bekçiler, şüpheliyi ara sokakta yürürken yakaladı. Genel Bilgi Taraması'nda (GBT) daha önceden de çok sayıda hırsızlık olayına karıştığı saptanan şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından Erkan Yaşar, adliyeye sevk edildi.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, şüphelinin iş yeri sahibinin paketinden sigara ve şarj aletine takılı olan cep telefonunu alıp, cebine koyduğu görülüyor.