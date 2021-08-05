Video Yaşam Fatih'te çıkan yangında 9 kişi kurtarıldı: Kurtarılma anları cep telefonu kamerasında | Video

Fatih'te çıkan yangında 9 kişi kurtarıldı: Kurtarılma anları cep telefonu kamerasında | Video

Fatih'te çıkan yangında 9 kişi kurtarıldı: Kurtarılma anları cep telefonu kamerasında | Video
05.08.2021 | 09:20

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Fatih'te gece saatlerinde 4 katlı bir apartmanın giriş katında çıkan yangın tüm katlara yayıldı. Kısa süre içinde müdahale edilen yangında vatandaşların kurtarılma anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde vatandaşların binaya merdiven kurarak tırmandıkları görülüyor.

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Yangın dün gece saat 00.00'da Mevlanakapı Mahallesi Aynalı Bakkal Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın giriş katında çıktı. Dumanlar kısa sürede tüm apartmanı sardı. Dumanı fark eden apartman sakinleri itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri katlarda dumandan etkilenen ve mahsur kalan kişiyi kurtardı.

Yaşanan panik dolu anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde vatandaşların katlarda bulunan apartman sakinlerini kurtarmak için merdiven kurarak çalıştıkları görülüyor. Çıkan yangın nedeniyle katlardaki dairelerde maddi hasarın olduğu görüldü.

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