Fatih'te dehşet anları kamerada! Komşusunun evine baltayla saldırdı | Video 11.07.2023 | 14:44 Fatih'te bir kişi, kapının önüne çamaşır astığı gerekçesiyle karşı komşusunun evine baltayla saldırdı. Şahsın dehşet saçtığı anlar cep telefonu kamerasına yansırken, Gönül Sayan korku dolu anları anlattı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün akşam saatlerinde Fatih Seyit Ömer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir apartman sakini, karşı komşusunun pencerelerinin demir parmaklarına baltayla saldırdı. Komşusunun apartman boşluğuna çamaşır asmasına tepki gösterdiği öne sürülen baltalı saldırgan önce çelik kapıyı kırdı. Hırsını alamayan saldırgan daha sonra apartman kapısının camlarını kırdı. Kapıları kırıldığı için panik olan daire sakinleri de durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, baltalı saldırganı ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü.

BALTA İLE KAPIYA ZARAR VERMİŞ

Evlerine yapılan saldırıyı anlatan Gönül Sayan, "Şu karşı evde oturuyor. Ne olduğunu bilmiyoruz, kendisini tanımıyoruz. Evimizde çay içerken akşam baltaya sarılmış, kapımıza zarar verdi. İçeride mağdur kaldık. Şurada çamaşırlarım vardı. Çamaşırlarıma zarar vermiş. Biz o sese çıktık" dedi.

"NEDEN BURAYA ELBİSE ASMA DEMİRİNİ KOYMUŞUM"

Saldırganın yaşattığı anları yaşayan Sayan, "Şurada süpürgeler var üstümüze saldırdı. Bana hakaret etti. Hangisini anlatayım. Kapıya balta ile vurunca kapı yerinden oynadı. Ön tarafı olduğu gibi indirdi. Ben 3 gün önce oğlumun yanına geldim. Neden buraya elbise asma demirini koymuşum. Kapımı çalıp, bunu al dese anlarım" şeklinde konuştu.

Olayın mağduru olan Gönül Sayan ve ev sahibinin saldırgan hakkında şikâyetçi olduğu öğrenildi.