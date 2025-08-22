Video Yaşam Fatih'te dehşet anları kamerada: Trafikte tartıştığı taksi şoförünü silahla tehdit edip yumruklayarak darbetti | Video
Fatih'te dehşet anları kamerada: Trafikte tartıştığı taksi şoförünü silahla tehdit edip yumruklayarak darbetti | Video

Fatih'te dehşet anları kamerada: Trafikte tartıştığı taksi şoförünü silahla tehdit edip yumruklayarak darbetti | Video

22.08.2025 | 16:52

İstanbul Fatih'te otomobil sürücüsü trafikte tartıştığı taksi şoförünü elindeki silahla tehdit etti. Saldırgan sürücünün taksi şoförünü yumruklayarak darbettiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, saat 18.00 sıralarında Aksaray'da meydana geldi. İddiaya göre, taksi şoförü ve otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Elinde silahla otomobilden inen sürücü, taksi şoförünü tehdit edip yumruklayarak darbetti. Taksi şoförünü zorla aracına bindiren sürücü, kavgayı ayırmaya çalışanlara da bağırarak kendi aracına döndü. Trafiğin açılmasıyla olay büyümeden sona ererken yaşananları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Fatih’te dehşet anları kamerada: Trafikte tartıştığı taksi şoförünü silahla tehdit edip yumruklayarak darbetti | Video 00:35
Fatih'te dehşet anları kamerada: Trafikte tartıştığı taksi şoförünü silahla tehdit edip yumruklayarak darbetti | Video 22.08.2025 | 16:52
Bursa’da palyaço kıyafetli 17 yaşındaki şüpheli yakalandı | Video 01:07
Bursa'da palyaço kıyafetli 17 yaşındaki şüpheli yakalandı | Video 22.08.2025 | 16:51
Çekmeköy’de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü | Video 02:46
Çekmeköy'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü | Video 22.08.2025 | 16:42
Eyüpsultan’da kanlı infaz! Tetiği çeken ve cinayeti kayda alan yakalandı | Video 01:30
Eyüpsultan’da kanlı infaz! Tetiği çeken ve cinayeti kayda alan yakalandı | Video 22.08.2025 | 14:19
Ünlü rapçi Çakal’a konserde havalı tüfekli saldırı! Saçmalar ayağına isabet etti: İşte o anlar! | Video 00:47
Ünlü rapçi Çakal'a konserde havalı tüfekli saldırı! Saçmalar ayağına isabet etti: İşte o anlar! | Video 22.08.2025 | 13:40
Fatih’te kurusıkı tabancaları gerçeğe dönüştüren şüphelilere operasyon: 2 gözaltı | Video 00:23
Fatih’te kurusıkı tabancaları gerçeğe dönüştüren şüphelilere operasyon: 2 gözaltı | Video 22.08.2025 | 13:33
10 yıl hapisle aranan zanlı, ’Yunuslar’a yakalandı | Video 00:11
10 yıl hapisle aranan zanlı, 'Yunuslar'a yakalandı | Video 22.08.2025 | 12:04
Ankara’da kuraklık alarmı! Baraj suları kurudu, eski yerleşim yerleri gün yüzüne çıktı | Video 11:29
Ankara'da kuraklık alarmı! Baraj suları kurudu, eski yerleşim yerleri gün yüzüne çıktı | Video 22.08.2025 | 12:02
Dolandırıcılıktan 18 yıl hapisle aranıyordu, İzmir’de yakalandı | Video 00:43
Dolandırıcılıktan 18 yıl hapisle aranıyordu, İzmir'de yakalandı | Video 22.08.2025 | 11:53
Türkiye’nin en genç pilotu Defne Özcan, kırmızı uçağının kokpitinden TIME dergisine uzandı | Video 07:04
Türkiye'nin en genç pilotu Defne Özcan, kırmızı uçağının kokpitinden TIME dergisine uzandı | Video 22.08.2025 | 11:08
Müstakil evin çatısına tırmanıp hırsızlık yaptı, yakalanınca, Hatırlamıyorum dedi | Video 01:44
Müstakil evin çatısına tırmanıp hırsızlık yaptı, yakalanınca, "Hatırlamıyorum" dedi | Video 22.08.2025 | 10:20
5 bin liralık cam aldı parasını ödemeden gitti | Video 02:06
5 bin liralık cam aldı parasını ödemeden gitti | Video 22.08.2025 | 10:03
Adana’da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü | Video 00:39
Adana’da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü | Video 22.08.2025 | 09:59
Ankara’da seyir halindeki otobüs yanarak kullanılamaz hale geldi | Video 00:58
Ankara’da seyir halindeki otobüs yanarak kullanılamaz hale geldi | Video 22.08.2025 | 08:29
Elmadağ’da 4 aracın karıştığı kaza: 8 yaralı | Video 04:42
Elmadağ’da 4 aracın karıştığı kaza: 8 yaralı | Video 22.08.2025 | 08:29
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu! 500 bin TL’lik soruyu açtıracakken öyle bir karar verdi ki! 03:44
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu! 500 bin TL’lik soruyu açtıracakken öyle bir karar verdi ki! 21.08.2025 | 23:11
Milyoner’de 500 bin TL’lik soruyu açtıracakken öyle bir karar verdi ki! 02:08
Milyoner'de 500 bin TL’lik soruyu açtıracakken öyle bir karar verdi ki! 21.08.2025 | 22:52
Cesedi villa bahçesine gömülü halde bulunan adamın kaçırılma anı kamerada 00:08
Cesedi villa bahçesine gömülü halde bulunan adamın kaçırılma anı kamerada 21.08.2025 | 19:38
84 suç kaydı bulunan kadın, 500 bin TL’lik vurgunda yakalandı | Video 00:24
84 suç kaydı bulunan kadın, 500 bin TL’lik vurgunda yakalandı | Video 21.08.2025 | 16:34
Konya’da hareketli anlar: Kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada | Video 01:55
Konya'da hareketli anlar: Kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada | Video 21.08.2025 | 16:33

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY