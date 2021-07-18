Fatih'te dehşete düşüren gasp girişimlerinin şüphelileri yakalandı  | Video

İstanbul'da Fatih''te gasp edecekleri kişilere tekme ve yumruklarla saldıran şüpheliler yakalandı.

Fatih Aksaray Meydanı ve Fatih Vezneciler Vidinli Tevfikpaşa Caddesi'nde yabancı uyruklu kişiler, 2 farklı gasp girişimine karıştı. Yöntemleri aynıydı. Aksaray'da 3 kişi aralarına aldıkları kişiyi tekme tokat dövüp elindeki para dolu çantayı almak istedi. Ancak feci şekilde dövülen kişi direndi. Çevredekiler de tepki gösterince saldırganlar kaçtı. Vezneciler'de ise yaklaşık 3 milyon lira değerinde döviz ile ilerleyen motosikletli kuryeler hedefteydi. Motosikletli kuryeleri aralarına alan saldırganlar döverek çantayı gasp etmek istedi. Ancak iki kuryeye çevre esnafı da destek verince gaspçılar kaçtı.

450 SAATLİK GÖRÜNTÜ İZLENDİ

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği olay ile ilgili geniş kapsamlı çalışma başlattı. Ekipler olay yerinde bulunan 276 kamera görüntüsünü 450 saat boyunca izledi. Ekipler, gasp şüphelilerden birinin Şirinevler'de bir adrese olduğu tespit etti. Adrese yapılan arama sonucu şüpheli kişi adreste bulunamadı. Ancak ekipler adreste şüpheliyle yaşayan kişilerin ifadelerine başvurdu. İfadeler doğrultusunda İstanbul'da 6 ilçede 9 adrese baskın düzenlendi. Operasyon sonrası şüphelilerin Eyüpsultan'da olduğunu belirlendi. Polisi karşılarında gören şüpheliler kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu Türkmenistan uyruklu I.J., F.Ç. ve U.S. gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından önce sağlık kontrolü için hastaneye ardından adliyeye sevk edildi. Şebeke üyesi olduğu belirlenen bir kişiyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.