Fatih'te döverek öldürülen adamın katil zanlıları yakalandı | Video

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Fatih’te 3 şüpheli korkutmak amacıyla dövdükleri Tayyar Kaya’yı Karagümrük Stadının yanına bırakıp kaçtı. Öldüresiye dövülen Tayyar Kaya, bırakıldığı yerde hayatını kaybetti. Yaşanan olayla ilgili çalışma gerçekleştiren polis ekipleri, katil zanlısı 3 kişiyi yakaladı.
ÖLDÜRESİYE DÖVDÜKTEN SONRA BIRAKIP KAÇTILAR
Tayyar Kaya'nın arabadan indirildiğini gören bir kadın, olayı sokakta bulunan manav Selahattin Sozak'a haber verdi. Sozak'da durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Fatih Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin, yaptıkları titiz çalışmanın ardından 3 cinayet zanlısı Fatih'teki bir adreste yakalandı.
"BİZ YOLDA BULUP BURAYA İNDİRDİK"
Yaşananları anlatan manav Selahattin Sozak, "1 ile 1.30 arası bir kadın geldi yukarıdan adamı aşağı indiriyorlar dedi. Bu arada amca 112'yi arar mısın diye bağırdı? Bende 112'yi ararken bende yanlarına gittim. Gittiğimde yaralanın kim olduğunu sordum. O da dedi ki biz yolda bulup buraya indirdik. Hastaneyi arayın 112 gelsin, alsın dedi. Adam o arada kaçmış. Adam buraya bırakıldığında nefes veriyordu, ölmemişti. Olayın hepsi bir dakikada gelişti. Gece 1.30'da 112'yi aramışım. Bende dükkânı kapatıyordum o esnada oldu" dedi.