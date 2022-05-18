Fatih’te feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı! Motosikletlinin yaşlı adama çarptığı anlar kamerada | Video
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İstanbul Fatih’te motosikletli sürücü, yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama çarptı. Kazada yaşlı adam hayatını kaybederken motosikletli sürücü yaralandı. Feci kaza güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
FECİ KAZA KAMERADA
Yaşanan kaza bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, yaşlı adam yolun karşısına doğru yürürken bir anda motosikletin çarptığı görülüyor. Çevredekiler yaralıları yardım etmeye koşuyor.
"AMCA KAFASINI TRETUVARA FENA VURDU"
Yaşanan kazayı anlatan cadde esnafı bir kadın, "Amca yukarıdan gelip karşı yola geçmek istedi. O sırada motosikletli olan gencin biraz hızı da vardı. Amcayı görmedi. Ben seslendim fakat amca duymadı. Çarpıştılar, maalesef ikisi de yere devrildi. Amca kafasını tretuvara fena vurdu. Amcanın, olay anında kulağından hemen kan geldi. Bir tane doktor müşterimiz vardı. Kafatasının arkasında çatlak olunduğunu söyledi" dedi.
"KALP MASAJI YAPILDI AMA OLMADI"
Ambulansı aradığını dile getiren esnaf kadın, "Daha sonrasında zaten nabız bitti. Kalp masajı yapıldı ama olmadı. Ambulansı aradım ben. İnsanlarımız da çok bilinçsiz. Çünkü herkes başına toplandı. Yol kapandı. Ambulans gelemiyor. Ambulans gelemediği için de ambulansı beklemek durumunda kaldık. Sonrasında da işte amca duyduğumuza göre hakkın rahmetine kavuşmuş. O gencin de yarası büyüktü. Çene kısmında et parçası koptu, yere düştü" diye konuştu.