Video Yaşam Fatih'te film gibi soygun kamerada: Kuyumcu atölyesinden 1 milyon liralık vurgun yaptılar | Video
Fatih'te film gibi soygun kamerada: Kuyumcu atölyesinden 1 milyon liralık vurgun yaptılar | Video

Fatih'te film gibi soygun kamerada: Kuyumcu atölyesinden 1 milyon liralık vurgun yaptılar | Video

08.12.2021 | 12:56

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sürücü alev alan araçtan son anda böyle kurtuldu | Video 01:06
Sürücü alev alan araçtan son anda böyle kurtuldu | Video 08.12.2021 | 13:40
Fatih’te film gibi soygun kamerada: Kuyumcu atölyesinden 1 milyon liralık vurgun yaptılar | Video 02:53
Fatih'te film gibi soygun kamerada: Kuyumcu atölyesinden 1 milyon liralık vurgun yaptılar | Video 08.12.2021 | 12:56
Vatandaşın balık keyfi yarıda kaldı! El freni çekilmeyen otomobil baraja uçtu | Video 01:59
Vatandaşın balık keyfi yarıda kaldı! El freni çekilmeyen otomobil baraja uçtu | Video 08.12.2021 | 12:56
Kendisini uyaran doktoru kameraya alıp tahrik etmişti! Provokatörlerin maskesi düştü 02:20
Kendisini uyaran doktoru kameraya alıp tahrik etmişti! Provokatörlerin maskesi düştü 08.12.2021 | 12:31
Doğum gününde kaza yapıp hayatını kaybeden gencin son görüntüleri yürekleri dağladı | Video 00:34
Doğum gününde kaza yapıp hayatını kaybeden gencin son görüntüleri yürekleri dağladı | Video 08.12.2021 | 11:29
Pendik’te köpek ve sahibine sopalı saldırı kamerada | Video 00:48
Pendik’te köpek ve sahibine sopalı saldırı kamerada | Video 08.12.2021 | 11:13
New York’taki Türk Evi’nde Türk kahvesi belgeseli | Video 06:40
New York’taki Türk Evi’nde Türk kahvesi belgeseli | Video 08.12.2021 | 10:57
İstanbul’da korku dolu anlar: Motosikletli saldırganlar işyerine kurşun yağdırdı | Video 00:43
İstanbul’da korku dolu anlar: Motosikletli saldırganlar işyerine kurşun yağdırdı | Video 08.12.2021 | 10:57
Müge Anlı Son Bölüm Tamamı 8 Aralık 2021 Çarşamba Tek Parça izle! Müge Anlı’da akılamaz olay; Hem kocasından hem altınlarından oldu 11:16
Müge Anlı Son Bölüm Tamamı 8 Aralık 2021 Çarşamba Tek Parça izle! Müge Anlı'da akılamaz olay; Hem kocasından hem altınlarından oldu 08.12.2021 | 10:41
İstanbul Zeytinburnu’nda markette yaşanan dolandırıcılık kamerada 02:22
İstanbul Zeytinburnu'nda markette yaşanan dolandırıcılık kamerada 08.12.2021 | 10:19
İstanbul Avcılar’da bekçi kulübesi yandı, kimlikleri için üzüldü 01:23
İstanbul Avcılar'da bekçi kulübesi yandı, kimlikleri için üzüldü 08.12.2021 | 10:19
İstanbul’da organ ticareti operasyonu: Ortadoğu kökenli 10 şüpheli yakalandı | Video 02:28
İstanbul'da organ ticareti operasyonu: Ortadoğu kökenli 10 şüpheli yakalandı | Video 08.12.2021 | 09:55
Köpek dövüştürenler jandarma ekiplerince yakalandı | Video 00:38
Köpek dövüştürenler jandarma ekiplerince yakalandı | Video 08.12.2021 | 09:55
Beyoğlu’nda trafik ışıklarında silahlı saldırı kamerada | Video 01:06
Beyoğlu’nda trafik ışıklarında silahlı saldırı kamerada | Video 08.12.2021 | 09:30
Yola çıkan at trafik kazasına neden oldu, kaza güvenlik kamerasına yansıdı | Video 00:43
Yola çıkan at trafik kazasına neden oldu, kaza güvenlik kamerasına yansıdı | Video 08.12.2021 | 09:21
Beyoğlu’nda korkunç kaza kamerada: 17 yaşındaki genç takla atıp 15 metre sürüklendi | Video 02:10
Beyoğlu’nda korkunç kaza kamerada: 17 yaşındaki genç takla atıp 15 metre sürüklendi | Video 08.12.2021 | 09:18
İstanbul merkezli 7 ilde büyük operasyon | Video 01:10
İstanbul merkezli 7 ilde büyük operasyon | Video 08.12.2021 | 09:06
Doğum günü kutlamasından gelirken alt geçide uçan araçta feci şekilde can verdi | Video 03:58
Doğum günü kutlamasından gelirken alt geçide uçan araçta feci şekilde can verdi | Video 08.12.2021 | 08:55
Sosyal medyada uyuşturucuyu özendirenlere şafak operasyonu | Video 00:50
Sosyal medyada uyuşturucuyu özendirenlere şafak operasyonu | Video 08.12.2021 | 08:55
Pendik’te katliam gibi kaza: Otomobilden fırladı, iki araç arasında kalıp feci şekilde can verdi | Video 02:17
Pendik’te katliam gibi kaza: Otomobilden fırladı, iki araç arasında kalıp feci şekilde can verdi | Video 08.12.2021 | 08:55

Fatih’te bir iş merkezinin çatısına çıkarak oradan merdiven boşluğuna geçip binadaki kuyumcu atölyesine giren 2 hırsız, 1 milyon liralık vurgun yaptı. 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanırken, hırsızların otomobille işmerkezinin önüne gelmesi ve çatıdan binaya girme anları güvenlik kameralarına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Fatih'te yaşadığı hırsızlık olayından sonra polis başvuran C.B., Emin Sinan Mahallesi, Taşdirek Çeşmesi sokak üzerinde bulunun işyerinden hırsızlık yapıldığını söyleyerek polisten yardım istedi. C.B., kuyumcu atölyesinde bulunan 40 gram saf altın, 200 gram gümüş, pırlanta yüzükler, antika köstekli saatler, 13 adet çeyrek altın ile 375 bin lira parasının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, toplam 1 milyon lira değerinde ürün çalan hırsızların bulunması için çalışma başlattı. Ekipler olayın meydana geldiği yerdeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

ÇATIDAN GİRMİŞLER
Görüntülerde şahısların iş merkezinin çatısına çıktıklarını daha sonra merdiven boşluğundan binaya girdikleri görüldü. Polis ekipleri, kimliği tespit edilen şahısların daha önceden de benzer suçlardan gözaltına alınan Fuat T .(20) ile Doğan S.(34) olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şahısların suç kayıtları kabarık çıktı. Fuat T.'nin daha önceden hırsızlık, ruhsatsız silah bulundurmak, otodan hırsızlık, gasp ve parada sahtecilik gibi suçlardan 12 kez gözaltına alındığı belirlenirken, Doğan S'nin ise yine hırsızlık, ruhsatsız silah bulundurmak, otodan hırsızlık suçlarından 10 kez yakalandığı ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Daha sonra iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BİNAYA GİRİŞ ANLARI KAMERADA
Öte yandan hırsızların bir otomobille binanın önüne geldikleri ve çatı ile merdiven boşluğundan binaya girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA