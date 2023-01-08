Video Yaşam Fatih’te genç kızı taciz eden şüpheliyi böyle yakaladılar | Video
Fatih’te genç kızı taciz eden şüpheliyi böyle yakaladılar | Video

Fatih’te genç kızı taciz eden şüpheliyi böyle yakaladılar | Video

08.01.2023 | 16:43

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Fatih’te genç kızı taciz eden şüpheliyi böyle yakaladılar | Video 02:58
Fatih’te genç kızı taciz eden şüpheliyi böyle yakaladılar | Video 08.01.2023 | 16:43
Antalya’da iş yerine tüfekli saldırı: Şahsın kaçışı kameraya yansıdı | Video 01:03
Antalya'da iş yerine tüfekli saldırı: Şahsın kaçışı kameraya yansıdı | Video 08.01.2023 | 15:06
İstanbul’da dehşet anları kamerada! Tek yumrukla komalık edip telefonunu gasp etti | Video 01:27
İstanbul’da dehşet anları kamerada! Tek yumrukla komalık edip telefonunu gasp etti | Video 08.01.2023 | 12:50
Yeğenini çöp evde odaya kilitleyen teyzeye 27 yıl hapis istemi | Video 04:14
Yeğenini çöp evde odaya kilitleyen teyzeye 27 yıl hapis istemi | Video 08.01.2023 | 10:54
Çocuğa taciz şüphelisini darbedip polise teslim ettiler | Video 04:57
Çocuğa taciz şüphelisini darbedip polise teslim ettiler | Video 08.01.2023 | 10:54
Yeni haftada hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji tarih verip uyardı | Video 02:51
Yeni haftada hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji tarih verip uyardı | Video 08.01.2023 | 10:31
Terkos Gölü’nde sular çekildi, teknelerin yüzdüğü yerde insanlar yürüyüş yaptı | Video 05:49
Terkos Gölü’nde sular çekildi, teknelerin yüzdüğü yerde insanlar yürüyüş yaptı | Video 08.01.2023 | 10:15
Sahil Güvenlik 2022 yılında Ayvacık açıklarında Yunanistan’ın geri ittiği 2 bin 225 kaçak göçmeni kurtardı | Video 01:33
Sahil Güvenlik 2022 yılında Ayvacık açıklarında Yunanistan'ın geri ittiği 2 bin 225 kaçak göçmeni kurtardı | Video 08.01.2023 | 09:39
Batman’da kavşakta drift atan sürücüye 10 bin TL ceza kesildi | Video 00:26
Batman’da kavşakta drift atan sürücüye 10 bin TL ceza kesildi | Video 08.01.2023 | 09:17
Ataşehir’de 14 yaşındaki sürücü demir korkuluklara çarptı | Video 03:08
Ataşehir’de 14 yaşındaki sürücü demir korkuluklara çarptı | Video 08.01.2023 | 08:32
Yumruklu, bıçaklı Eski sevgilimle neden konuştun kavgası kamerada | Video 01:18
Yumruklu, bıçaklı "Eski sevgilimle neden konuştun" kavgası kamerada | Video 08.01.2023 | 08:32
Yolun karşısına geçmek isterken araç çarpmasıyla yaralandı | Video 00:38
Yolun karşısına geçmek isterken araç çarpmasıyla yaralandı | Video 07.01.2023 | 16:27
Kaza geçiren üç motosikletli genç hayatını kaybetti | Video 00:09
Kaza geçiren üç motosikletli genç hayatını kaybetti | Video 07.01.2023 | 15:50
“Reina” benzeri terör saldırısı planladılar! İstihbarat deşifre etti; kanlı saldırı önlendi | Video 00:19
“Reina” benzeri terör saldırısı planladılar! İstihbarat deşifre etti; kanlı saldırı önlendi | Video 07.01.2023 | 15:29
SON DAKİKA: Müge Anlı’daki Sinan Sardoğan’ın gözaltına alınırken çekilen yeni görüntüsü ortaya çıktı | Video 00:16
SON DAKİKA: Müge Anlı’daki Sinan Sardoğan'ın gözaltına alınırken çekilen yeni görüntüsü ortaya çıktı | Video 07.01.2023 | 15:28
Son Dakika: ’Katil Kasap’ın suç ortağı da yakalandı | Video 01:36
Son Dakika: 'Katil Kasap'ın suç ortağı da yakalandı | Video 07.01.2023 | 14:58
Gümrük muhafaza ekipleri İzmir’de 26 kilogram kokain ele geçirdi | Video 00:38
Gümrük muhafaza ekipleri İzmir’de 26 kilogram kokain ele geçirdi | Video 07.01.2023 | 13:31
Tokat’ta gizli buzlanma kazaya neden oldu: 7 yaralı | Video 03:35
Tokat’ta gizli buzlanma kazaya neden oldu: 7 yaralı | Video 07.01.2023 | 11:59
Seyir halindeki tır otomobile çarpmamak için kaza yaptı | Video 00:52
Seyir halindeki tır otomobile çarpmamak için kaza yaptı | Video 07.01.2023 | 11:52
İşyerinden 6 milyon çalan hırsızlar suç makinası çıktı | Video 02:21
İşyerinden 6 milyon çalan hırsızlar suç makinası çıktı | Video 07.01.2023 | 11:42

Fatih’te sokakta yaşayan bir şahıs, iddiaya göre 17 yaşındaki kıza taciz girişiminde bulundu. Zanlıyı yakalayan vatandaşlar önce darp etti, ardından polise teslim etti. Yaşanan o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay geçtiğimiz Çarşamba günü 11.00'da Fatih Zeyrek Mahallesi Kovacılar Sokak üzerinde bulunan bir otelin önünde meydana geldi. İddiaya göre 48 yaşındaki A.Y. isimli şüpheli, annesi ve kardeşiyle yürüyüşe çıkan H.A.T.' yi takip etti. Belirli bir süre aileyi takip eden şüpheli daha sonra 17 yaşındaki genç kıza fiziksel taciz girişiminde bulundu. Genç kızın çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar olaya müdahale ederek taciz şüphelisi A.Y.'yi darp etti.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, taciz şüphelisini gözaltına aldı. Taciz edilen genç kız ve annesi şüpheliden şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan şüpheli A.Y., adliyeye sevk edildikten sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"OLAYI GÖRENLER DE MÜDAHALE ETTİ"
Olaya müdahale eden Yavuz Oğraş, "Ben içerideydim çalışan arkadaşlarımız ile birlikte dışarıdan ses gelince çıktık. Baktım biri bu tarafa doğru kaçmaya çalışıyor, onu tuttuk. Adam 17 yaşındaki genç kızı taciz etmiş. Yakalayıp buraya getirdik. Polisi arayıp, gelmelerini bekledik. Olayı görenlerde müdahale etti. Şuraya getirip etkisiz hale getirdik. Polis gelip ters kelepçe yaptıktan sonra götürdü. Taciz olayını duyduktan sonra müdahale etme gereksinimi duyduk. Bakar mısın diye bana seslendiler, seslere çıktım. Otelin çalışanıyız hırsızlıkta olabilir otelin müşterisine mi bir şey oldu başka insanlara mı diye baktık. Taciz girişimini duyunca olaya müdahale ettik. Daha sonra polisi aradık, polisi arayanda bendim. Polis gelene kadar şu köşede etkisiz halde beklettik" dedi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde genç kızı taciz eden şüphelinin kaçtığı görülüyor. Kaçan şüpheliyi gören vatandaşlar duruma müdahale ediyor. Şüphelinin bir süre darp edildikten sonra etkisiz hale getirildiği güvenlik kamerasına yansıyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA