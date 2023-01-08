Fatih’te genç kızı taciz eden şüpheliyi böyle yakaladılar | Video

Fatih’te sokakta yaşayan bir şahıs, iddiaya göre 17 yaşındaki kıza taciz girişiminde bulundu. Zanlıyı yakalayan vatandaşlar önce darp etti, ardından polise teslim etti. Yaşanan o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz Çarşamba günü 11.00'da Fatih Zeyrek Mahallesi Kovacılar Sokak üzerinde bulunan bir otelin önünde meydana geldi. İddiaya göre 48 yaşındaki A.Y. isimli şüpheli, annesi ve kardeşiyle yürüyüşe çıkan H.A.T.' yi takip etti. Belirli bir süre aileyi takip eden şüpheli daha sonra 17 yaşındaki genç kıza fiziksel taciz girişiminde bulundu. Genç kızın çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar olaya müdahale ederek taciz şüphelisi A.Y.'yi darp etti.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, taciz şüphelisini gözaltına aldı. Taciz edilen genç kız ve annesi şüpheliden şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan şüpheli A.Y., adliyeye sevk edildikten sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"OLAYI GÖRENLER DE MÜDAHALE ETTİ"

Olaya müdahale eden Yavuz Oğraş, "Ben içerideydim çalışan arkadaşlarımız ile birlikte dışarıdan ses gelince çıktık. Baktım biri bu tarafa doğru kaçmaya çalışıyor, onu tuttuk. Adam 17 yaşındaki genç kızı taciz etmiş. Yakalayıp buraya getirdik. Polisi arayıp, gelmelerini bekledik. Olayı görenlerde müdahale etti. Şuraya getirip etkisiz hale getirdik. Polis gelip ters kelepçe yaptıktan sonra götürdü. Taciz olayını duyduktan sonra müdahale etme gereksinimi duyduk. Bakar mısın diye bana seslendiler, seslere çıktım. Otelin çalışanıyız hırsızlıkta olabilir otelin müşterisine mi bir şey oldu başka insanlara mı diye baktık. Taciz girişimini duyunca olaya müdahale ettik. Daha sonra polisi aradık, polisi arayanda bendim. Polis gelene kadar şu köşede etkisiz halde beklettik" dedi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde genç kızı taciz eden şüphelinin kaçtığı görülüyor. Kaçan şüpheliyi gören vatandaşlar duruma müdahale ediyor. Şüphelinin bir süre darp edildikten sonra etkisiz hale getirildiği güvenlik kamerasına yansıyor.