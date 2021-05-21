Video Yaşam Fatih’te İETT şoförünün sarhoş adamla imtihanı | Video

Fatih’te İETT şoförünün sarhoş adamla imtihanı | Video

Fatih’te İETT şoförünün sarhoş adamla imtihanı | Video
21.05.2021 | 09:05

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İbrahim Tatlıses ile Oğuz Yılmaz canlı yayında böyle tartışmıştı | Video 06:55
İbrahim Tatlıses ile Oğuz Yılmaz canlı yayında böyle tartışmıştı | Video 21.05.2021 | 09:14
Antalya’da iki arkadaş arasındaki tartışma kanlı bitti | Video 01:38
Antalya’da iki arkadaş arasındaki tartışma kanlı bitti | Video 21.05.2021 | 09:05
Fatih’te İETT şoförünün sarhoş adamla imtihanı | Video 02:45
Fatih’te İETT şoförünün sarhoş adamla imtihanı | Video 21.05.2021 | 09:05
SON DAKİKA: THODEX'in sahibi Fatih Özer'in kaçış anı görüntüleri ortaya çıktı 01:41
SON DAKİKA: THODEX'in sahibi Fatih Özer'in kaçış anı görüntüleri ortaya çıktı 21.05.2021 | 09:10
Antalya 'Laf atma' tartışması kanlı bitti 1 ölü 03:00
Antalya 'Laf atma' tartışması kanlı bitti 1 ölü 21.05.2021 | 08:35
Samsun'da 2 kişinin öldüğü silahlı kavga kamerada | Video 01:36
Samsun'da 2 kişinin öldüğü silahlı kavga kamerada | Video 21.05.2021 | 08:26
Adana’da şafak vakti organize suç örgütüne operasyon | Video 02:24
Adana’da şafak vakti organize suç örgütüne operasyon | Video 21.05.2021 | 08:26
TRT EBA TV 21 Mayıs 2021 Cuma Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarları saatleri 00:32
TRT EBA TV (21 Mayıs 2021 Cuma) Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarları saatleri 21.05.2021 | 07:15
Çöp konteynerinin yanında duygu sömürüsü yapan şahıs ekiplere zor anlar yaşattı 01:40
Çöp konteynerinin yanında duygu sömürüsü yapan şahıs ekiplere zor anlar yaşattı 20.05.2021 | 17:25
Esra Erol'da SON DAKİKA! İnternetten tanıştığı kadınla kaçan kadından kocasına şok sözler Kocamın yanında... 14:23
Esra Erol'da SON DAKİKA! İnternetten tanıştığı kadınla kaçan kadından kocasına şok sözler "Kocamın yanında..." 20.05.2021 | 16:52
Esra Erol 20 Mayıs 2021 Perşembe Tamamı Tek Parça izle! Türkiye onu konuşacak!... Esra Erol'da mucize gibi olay 10:26
Esra Erol 20 Mayıs 2021 Perşembe Tamamı Tek Parça izle! Türkiye onu konuşacak!... Esra Erol'da mucize gibi olay 20.05.2021 | 16:34
Mersin'de kripto para üzerinden kazanç vaadiyle dolandırıcılık yapan 12 kişi gözaltına alındı 00:50
Mersin'de kripto para üzerinden kazanç vaadiyle dolandırıcılık yapan 12 kişi gözaltına alındı 20.05.2021 | 14:21
Hızlı Okuma Koçu Mehmet Taşhanlıgil cevaplıyor; Hızlı okuma eğitimi hangi yaşlar için uygundur? 01:37
Hızlı Okuma Koçu Mehmet Taşhanlıgil cevaplıyor; Hızlı okuma eğitimi hangi yaşlar için uygundur? 20.05.2021 | 16:16
Tıp merkezindeki hemşireye damar yolu yumruğu kamerada | Video 00:47
Tıp merkezindeki hemşireye damar yolu yumruğu kamerada | Video 20.05.2021 | 15:39
3 hırsız otomobili ittirerek böyle çaldı | Video 01:42
3 hırsız otomobili ittirerek böyle çaldı | Video 20.05.2021 | 15:39
Eskişehir Porsuk Çayı'nda poşette ölü pitbull cinsi köpek bulundu 03:48
Eskişehir Porsuk Çayı'nda poşette ölü pitbull cinsi köpek bulundu 20.05.2021 | 14:21
Kuşadası'nda yunuslar yelkenliye böyle eşlik etti | Video 00:43
Kuşadası'nda yunuslar yelkenliye böyle eşlik etti | Video 20.05.2021 | 15:07
Frene basamayınca park halindeki araçlara çarparak durabildi | Video 00:15
Frene basamayınca park halindeki araçlara çarparak durabildi | Video 20.05.2021 | 15:07
Esenyurt’ta kapkaç çetesi polis tarafından çökertildi | Video 03:03
Esenyurt’ta kapkaç çetesi polis tarafından çökertildi | Video 20.05.2021 | 14:10
Okan Müderrisoğlu | İsrail... Antisemitizmin istismarı! 03:51
Okan Müderrisoğlu | İsrail... Antisemitizmin istismarı! 20.05.2021 | 14:27

Fatih Kocamustafapaşa otobüs duraklarında sarhoş bir adam HES kodu olmadan otobüse binmek isteyince duraktaki şoföre zor anlar yaşattı. Şoföre küfürler savuran sarhoş adam daha sonra ise şoförün elini tutup barışmaya çalıştı. Yaşanan o anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Fatih Kocamustafapaşa otobüs duraklarında sarhoş olduğu öğrenilen bir adam HES kodu olmadan belediye otobüsüne binmek istedi. Hem sarhoş olması hem de HES kodu olmaması nedeniyle şahıs, şoför tarafından otobüse alınmadı. Duruma sinirlenen adam bir süre küfürler savurarak bağırmaya başladı. Şahsın hareketleri üzerine durakta bulunan başka bir şoför ise duruma müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Bir süre sonra sarhoş adam sakinleşerek tartıştığı şoförün yanına gelip elini tutarak özür dileyip barışmak istedi. Şoförün elini tutarak bir süre konuşan sarhoş adamla şoför arasında gülüşmeler yaşandı. Yaşanan olayın ardından sarhoş adam bölgeden ayrılırken, yaşanan o anlar ise anbean kameraya yansıdı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA