Fatih’te İETT şoförünün sarhoş adamla imtihanı | Video

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Fatih Kocamustafapaşa otobüs duraklarında sarhoş bir adam HES kodu olmadan otobüse binmek isteyince duraktaki şoföre zor anlar yaşattı. Şoföre küfürler savuran sarhoş adam daha sonra ise şoförün elini tutup barışmaya çalıştı. Yaşanan o anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.
Fatih Kocamustafapaşa otobüs duraklarında sarhoş olduğu öğrenilen bir adam HES kodu olmadan belediye otobüsüne binmek istedi. Hem sarhoş olması hem de HES kodu olmaması nedeniyle şahıs, şoför tarafından otobüse alınmadı. Duruma sinirlenen adam bir süre küfürler savurarak bağırmaya başladı. Şahsın hareketleri üzerine durakta bulunan başka bir şoför ise duruma müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Bir süre sonra sarhoş adam sakinleşerek tartıştığı şoförün yanına gelip elini tutarak özür dileyip barışmak istedi. Şoförün elini tutarak bir süre konuşan sarhoş adamla şoför arasında gülüşmeler yaşandı. Yaşanan olayın ardından sarhoş adam bölgeden ayrılırken, yaşanan o anlar ise anbean kameraya yansıdı.