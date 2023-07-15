Fatih'te iki farklı noktada aynı anda yangın çıktı! | Video 15.07.2023 | 09:44 FATİH'te iki ayrı noktada aynı anda yangın çıktı. Yangınlar kısa sürede kontrol altına alınırken, itfaiye yangınların çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Fatih Dervişali Mahallesi Salma Tomruk Caddesi'nde bulunan iki gece konduda sabah saat 07.30 sıralarında yangın çıktı. Dumanları fark edenler durumu polise ve itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, iki farklı noktada çıkan yangını kontrol altına almak için çalışmalara başladı. Yangın çevredeki bir binaya da sıçradı. Yangın nedeniyle bina ve binanın önündeki araçlar da zarar gördü.Ekipler buradaki yangına müdahale ederken aynı anda Karagümrük Spor Kulübü'ne ait Vefa Stadyumu'nun içindeki güvenlik kulübesinin de yandığı yönünde ihbar geldi. Stadyumun içindeki yangına da ekip sevk edildi. İki ayrı yangın da ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.İtfaiye ekipleri, aynı anda birbirine yakın iki farklı noktada çıkan yangının kundaklama olup olmadığını araştırırken, polis yangınla ilgili inceleme başlatıldı.