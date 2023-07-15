Fatih'te iki farklı noktada aynı anda yangın çıktı! | Video
FATİH'te iki ayrı noktada aynı anda yangın çıktı. Yangınlar kısa sürede kontrol altına alınırken, itfaiye yangınların çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.
Ekipler buradaki yangına müdahale ederken aynı anda Karagümrük Spor Kulübü'ne ait Vefa Stadyumu'nun içindeki güvenlik kulübesinin de yandığı yönünde ihbar geldi. Stadyumun içindeki yangına da ekip sevk edildi. İki ayrı yangın da ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.
İtfaiye ekipleri, aynı anda birbirine yakın iki farklı noktada çıkan yangının kundaklama olup olmadığını araştırırken, polis yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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