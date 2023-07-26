Fatih’te incelediği telefonu alıp kaçan şüpheli kamerada | Video
İstanbul Fatih’te bir dükkanda cep telefonu inceleyen şüpheli bir anda kaçarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık iş yerinin güvenlik kameralara yansıdı.
HIRSIZLIK ANI KAMERADA
Yaşanan olay iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şüpheli şahsın bir cep telefonunu incelediği ve daha sonra koşarak kaçtığı görülüyor.
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