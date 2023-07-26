Video Yaşam Fatih’te incelediği telefonu alıp kaçan şüpheli kamerada | Video
Fatih’te incelediği telefonu alıp kaçan şüpheli kamerada | Video

Fatih’te incelediği telefonu alıp kaçan şüpheli kamerada | Video

26.07.2023 | 12:56

İstanbul Fatih’te bir dükkanda cep telefonu inceleyen şüpheli bir anda kaçarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık iş yerinin güvenlik kameralara yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, dün Aksaray Horhor Caddesi'ndeki bir telefon dükkanında akşam saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, dükkana giren şüpheli beğendiği bir cep telefonunun fiyatını sordu. 25 bin lira değerindeki cep telefonu incelemek için dükkan çalışanından istedi. Telefonu bir süre inceleyen şüpheli, dükkan çalışanı başka bir müşteriye bakarken bir anda koşarak dışarı çıktı. Dükkan çalışanı yakalamaya çalışsa da başarılı olamadı. İş yeri sahibinin şüpheliden şikayetçi olduğu öğrenildi.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA
Yaşanan olay iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şüpheli şahsın bir cep telefonunu incelediği ve daha sonra koşarak kaçtığı görülüyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Tekman Yolu’nda sürücülerin zor anları kamerada | Video 00:38
Tekman Yolu'nda sürücülerin zor anları kamerada | Video 26.07.2023 | 13:49
Bisikletiyle giderken otomobilin çarptığı basketbolcu Mihrace yaşamını yitirmişti! Kaza anı kamerada | Video 03:40
Bisikletiyle giderken otomobilin çarptığı basketbolcu Mihrace yaşamını yitirmişti! Kaza anı kamerada | Video 26.07.2023 | 13:42
Antalya’da sarp ve yüksek dağlarda alevlerle mücadele devam ediyor | Video 00:35
Antalya’da sarp ve yüksek dağlarda alevlerle mücadele devam ediyor | Video 26.07.2023 | 13:37
Taksici müşteri gibi gelen polisleri de almadı | Video 00:25
Taksici müşteri gibi gelen polisleri de almadı | Video 26.07.2023 | 13:35
Adana’da 140 artçı deprem meydana geldi | Video 04:35
Adana'da 140 artçı deprem meydana geldi | Video 26.07.2023 | 12:56
Fatih’te incelediği telefonu alıp kaçan şüpheli kamerada | Video 00:38
Fatih’te incelediği telefonu alıp kaçan şüpheli kamerada | Video 26.07.2023 | 12:56
Ağrı Dağı eteklerindeki meyve bahçesi ilgi odağı oluyor | Video 01:35
Ağrı Dağı eteklerindeki meyve bahçesi ilgi odağı oluyor | Video 26.07.2023 | 12:57
Diş ağrısı sandığı ’delirten hastalık’ hayatını mahvetti: Koparıp atmak istiyorum! | Video 05:44
Diş ağrısı sandığı 'delirten hastalık' hayatını mahvetti: "Koparıp atmak istiyorum!" | Video 26.07.2023 | 10:42
Kocasının gittiği masaj salonunu basan kadın ortalığı birbirine kattı! | Video 03:35
Kocasının gittiği masaj salonunu basan kadın ortalığı birbirine kattı! | Video 26.07.2023 | 10:49
İstanbul’da akıl almaz olay kamerada: Binadan başlarına taş yağdı | Video 02:15
İstanbul’da akıl almaz olay kamerada: Binadan başlarına taş yağdı | Video 26.07.2023 | 10:34
Husumetlisinden kaçarak yoldaki bir kadını kendisine siper etti, bacağından vuruldu! O anlar kamerada | Video 00:21
Husumetlisinden kaçarak yoldaki bir kadını kendisine siper etti, bacağından vuruldu! O anlar kamerada | Video 26.07.2023 | 09:18
Sancaktepe’de İETT otobüsünün önünü kesip, şoförü darbettiler! | Video 04:57
Sancaktepe'de İETT otobüsünün önünü kesip, şoförü darbettiler! | Video 26.07.2023 | 09:52
Adana’da 25 milyon 450 bin kaçak makaron ele geçirildi | Video 01:09
Adana'da 25 milyon 450 bin kaçak makaron ele geçirildi | Video 26.07.2023 | 10:02
Yabancı uyruklu 9 DEAŞ’lıya operasyon | Video 01:10
Yabancı uyruklu 9 DEAŞ’lıya operasyon | Video 26.07.2023 | 09:36
Gaziantep’te 38 düzensiz göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı | Video 00:37
Gaziantep'te 38 düzensiz göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı | Video 26.07.2023 | 09:36
Karslı arıcıdan şaşırtan görüntüler: Vücudunu saran binlerce arıyla röportaj verdi! | Video 03:12
Karslı arıcıdan şaşırtan görüntüler: Vücudunu saran binlerce arıyla röportaj verdi! | Video 26.07.2023 | 09:09
Ataşehir’de direğe çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı | Video 02:06
Ataşehir’de direğe çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı | Video 26.07.2023 | 09:09
Mersin Limanı’nda 11 kilogram kokain ele geçirildi | Video 00:55
Mersin Limanı'nda 11 kilogram kokain ele geçirildi | Video 26.07.2023 | 08:29
Mersin’de tefecilere operasyon: 4 gözaltı | Video 00:38
Mersin'de "tefecilere" operasyon: 4 gözaltı | Video 26.07.2023 | 08:29
Kemer’de orman yangını 35’inci saatinde devam ediyor | Video 02:56
Kemer’de orman yangını 35’inci saatinde devam ediyor | Video 26.07.2023 | 08:29

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA