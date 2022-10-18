Fatih'te iş adamına hırsızlık şoku! 361 bin lira parasını çalıp kayıplara karıştılar | Video
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Fatih’te 19 bin 430 dolar parasını döviz bürosunda bozduran iş adamı Şihab Ahmet aracına bindikten sonra lastiklerinin patlak olduğunu fark etti. Şihab Ahmet, lastiklerini değiştirmek için durduğu sırada para dolu çanta aracından çalındı. İş adamı Ahmet Şihab, para dolu çantayı çalanların lastiğini patlatanlarla aynı kişiler olduğunu ifade etti.
ARACIN LASTİKLERİ ÇİVİ İLE PATLATILDI
İş adamı Şihab Ahmet'in iddiasına göre, şüpheliler otomobilin lastiklerini patlatarak aracın başından ayrıldı. Arkadaşlarıyla beraber aracına binen Şihab Ahmet, biraz ilerledikten sonra lastiklerinde sorun olduğunu fark etti. Aracından inen Şihab Ahmet, lastiklerin çivi ile patlatıldığını gördü. Aracın lastiklerini değiştirirken, sol arka kapıyı açan şüpheli, para dolu çantayı alarak kayıplara karıştı. Olay yerinde incelemelerini gerçekleştiren polis ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı.
Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler de Şihab Ahmet ve arkadaşlarının araçtan indikleri ve lastikleri kontrol ettikleri görülüyor. Lastiklerin patladığını fark eden Şihab Ahmet ve arkadaşları, bagaj kısmından yedek lastik çıkararak değişim yaptıkları görülüyor.
"BAZI KİŞİLERİN BİZİ TAKİP ETTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"
Kendisinin ve arkadaşlarının takip edildiğini ifade eden İş İnsanı Şihab Ahmet, "Ben evimden 25 bin 430 dolar aldım. Bankaya gittim, bankadan da 75 bin Türk Lirası para çektim. 3 arkadaş araba birlikte buradaki bir otelin önüne park ettik. Sonra döviz bürosuna gittik. Dolar bozdurmak için gitmiştik. 19 bin 430 dolar bozdurduk. 361 bin 320 türk lirasını bizim siyah el çantası ile taşıdık. Arabamızın yanına geldik. Arabaya geldikten sonra bazı kişilerin bizi takip ettiğini düşünüyorum. Biz de onu fark etmedik. Bizim lastiğe çivi takılmış. Çivi de lastiği patlatmış. Biz seyir halinde iken arkadaşlar ile konuştuk. Lastik mi patladı diye düşündük. Buraya geldik. Burada lastikleri değiştiriyorduk. Bizim takip edenlerde arabamızdan parayı çaldılar" dedi.
"POLİS EKİPLERİ ARAŞTIRMA YAPIYOR"
Polis ekiplerine güvendiğini söyleyen Şihab Ahmet, "Biz polisi aradık. Polisler geldi. Polis ekipleri çevrede güvenlik kamerası araştırdılar. Bizim ifadelerimiz alındı. Görgü şahitlerinin de ifadeleri alındı. Polis ekipleri araştırma yapıyor. Türk Polisine güveniyorum. Türk Devletine de güveniyorum. Onların bu hırsızları bulacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.