Fatih’te karı koca kavgası kanlı bitti: 2 yaralı | Video 21.01.2023 | 09:30 Fatih’te karı koca arasında çıkan tartışma akrabalarının dahil olmasıyla bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Fatih Dervişali Mahallesi'nde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Orhan Ö. ile eşi Feray Ö. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı. Tartışma, akrabaların dahil olmasıyla kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Feray Ö.'nün kardeşi Alişar U., Orhan Ö.'yü göğsünden bıçakladı. Ağabeyinin yaralandığını gören Özcan Ö. de eline aldığı bıçakla Alişar U.'yu göğsünden yaraladı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada ağır yaralanan Orhan Ö. ve Alişar U. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kavgaya karışan tarafları gözaltına aldı. Konuyla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edilirken polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.