Fatih’te karı koca kavgası kanlı bitti: 2 yaralı | Video
Fatih’te karı koca arasında çıkan tartışma akrabalarının dahil olmasıyla bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada ağır yaralanan Orhan Ö. ve Alişar U. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kavgaya karışan tarafları gözaltına aldı. Konuyla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edilirken polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
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