Video Yaşam Fatih’te korkutan kaza: Araçlar alev alev yandı | Video
Fatih’te korkutan kaza: Araçlar alev alev yandı | Video

Fatih’te korkutan kaza: Araçlar alev alev yandı | Video

24.08.2022 | 08:46

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA: Meteoroloji’den 10 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor | Video 03:25
SON DAKİKA: Meteoroloji'den 10 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor | Video 24.08.2022 | 09:25
Marmaris’te sürat teknesi alev alev yandı | Video 00:16
Marmaris'te sürat teknesi alev alev yandı | Video 24.08.2022 | 09:19
Fındık bahçesinde define arayan 2 kişi yakalandı | Video 00:24
Fındık bahçesinde define arayan 2 kişi yakalandı | Video 24.08.2022 | 09:10
Baraja düşen hafif ticari araçtan acı haber! Sürücünün cesedi 7 saat sonra çıkarıldı | Video 02:53
Baraja düşen hafif ticari araçtan acı haber! Sürücünün cesedi 7 saat sonra çıkarıldı | Video 24.08.2022 | 08:46
Fatih’te korkutan kaza: Araçlar alev alev yandı | Video 03:28
Fatih’te korkutan kaza: Araçlar alev alev yandı | Video 24.08.2022 | 08:46
Ankara’da taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı | Video 00:29
Ankara’da taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı | Video 24.08.2022 | 08:46
Pendik’te arkasından dumanlar yükselen İETT otobüsü, yolda kaldı | Video 00:32
Pendik’te arkasından dumanlar yükselen İETT otobüsü, yolda kaldı | Video 23.08.2022 | 16:58
Samsun’da 472 bin 800 dal dolu ve boş makaron ele geçirildi | Video 02:01
Samsun'da 472 bin 800 dal dolu ve boş makaron ele geçirildi | Video 23.08.2022 | 16:35
4 yaşındaki Rumeysa Sancar’ın feci sonu: Müjdeli haberi vermeye gidiyordu | Video 00:21
4 yaşındaki Rumeysa Sancar’ın feci sonu: Müjdeli haberi vermeye gidiyordu | Video 23.08.2022 | 16:20
Çorlu’da kamyon kasasından düşen şoför yaralandı 00:36
Çorlu'da kamyon kasasından düşen şoför yaralandı 23.08.2022 | 16:08
Sahte dekontla ürün alan ikinci el dolandırıcıları yakalandı | Video 00:14
Sahte dekontla ürün alan ikinci el dolandırıcıları yakalandı | Video 23.08.2022 | 15:45
Kilidini kırıp girdiği kafeye zarar verdi! O anlar kamerada | Video 02:33
Kilidini kırıp girdiği kafeye zarar verdi! O anlar kamerada | Video 23.08.2022 | 15:32
Hırsız eski çamaşırları bırakıp yenileri çaldı | Video 01:24
Hırsız eski çamaşırları bırakıp yenileri çaldı | Video 23.08.2022 | 13:03
Musluk malzemesi kutusundan 1 kilogram metamfetamin çıktı | Video 00:55
Musluk malzemesi kutusundan 1 kilogram metamfetamin çıktı | Video 23.08.2022 | 14:47
Gaziantep’te iki aracın karıştığı kaza kamerada | Video 01:35
Gaziantep'te iki aracın karıştığı kaza kamerada | Video 23.08.2022 | 13:55
Kayseri’de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı | Video 00:30
Kayseri’de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı | Video 23.08.2022 | 13:05
Üsküdar’da ilginç uyku! Biri otomobil üstünde, diğeri sahildeki kayalıklarda uyudu | Video 00:25
Üsküdar'da ilginç uyku! Biri otomobil üstünde, diğeri sahildeki kayalıklarda uyudu | Video 23.08.2022 | 12:44
Metrobüs sapığı suçüstü yakalandı! Kadın yolcu fotoğrafının çekildiğini farkedince tacizciye tokat attı | Video 01:02
Metrobüs sapığı suçüstü yakalandı! Kadın yolcu fotoğrafının çekildiğini farkedince tacizciye tokat attı | Video 23.08.2022 | 12:19
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tanker büyükbaş hayvan sürüsüne daldı: 18 hayvan telef oldu | Video 01:38
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tanker büyükbaş hayvan sürüsüne daldı: 18 hayvan telef oldu | Video 23.08.2022 | 11:27
İşçilerin kepçede tehlikeli eğlencesi kamerada | Video 00:40
İşçilerin kepçede tehlikeli eğlencesi kamerada | Video 23.08.2022 | 11:24

Fatih’te hafif ticari aracın İBB’ye ait yol temizlik kamyonuna arkadan çarpmasıyla zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası araçlarda yanma meydana gelirken, sürücüler şans eseri burunları bile kanamadan kurtuldu. Yanan araçlar itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, o korku dolu anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Fatih Atatürk Bulvarı'nda saat 23.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Aksaray istikametinde seyir halinde olan hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak, aynı yönde ilerleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait yol temizlik kamyonuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç ile temizlik kamyonundan alevler yükselmeye başladı. Alevler kısa sürede büyürken, sürücüler kendilerini araçlardan dışarı atmayı başardı.

Öte yandan o esnada yolda seyir halde olan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçlarda çıkan yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Polis ekipleri ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için olay yerinde güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmasından sonra kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kaza nedeniyle Aksaray istikametinde yoğun trafik oluştu. Polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA