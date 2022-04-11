Fatih’te korkutan yangın: Binanın bodrum katı alevlere teslim oldu | Video

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Fatih’te 5 katlı binanın bodrum katı alev alev yandı. Yangında ölü veya yaralı olmazken 2 kişi dumandan etkilendi.
Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.