Fatih’te korkutan yangın: Tek katlı ahşap baraka alev alev yandı | Video
Fatih’te tek katlı ahşap barakada yangın çıktı. Alev alev yanan ahşap baraka itfaiye ekiplerince söndürülürken ölü ve yaralının olmadığı öğrenildi.
Alev alev yanan baraka itfaiye ekiplerince söndürülürken barakada uzun süre soğutma çalışmaları yapıldı. Ölü ve yaralının olmadığı yangında baraka kullanılmaz hale geldi.
İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırırken polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.
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