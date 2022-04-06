Video Yaşam Fatih’te küçük kızların saç başa kavgası kamerada | Video
Fatih’te küçük kızların saç başa kavgası kamerada | Video

Fatih’te küçük kızların saç başa kavgası kamerada | Video

06.04.2022 | 10:11

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Fatih’te küçük kızlardan oluşan iki grup, henüz bilinmeyen bir sebeple saç saça baş başa kavga etti. Erkeklerin ayırdığı kavgada kızlardan biri elinde kalan saçları marifet gibi gösterirken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz günlerde Fatih Karagümrük Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokak ortasında karşılaşan kız çocukları, henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Kızların tartışması kısa sürede kavgaya dönüşürken, bir kızın karşı tarafta olan birinin saçını çekmesiyle ortalık karıştı. Kızlar birbirleriyle adeta saç saça, baş başa kavgaya ederken, yumruk ve tekmeler de havada uçuştu. Daha sonra sokakta bulunan erkeklerin araya girmesiyle kavga ayrıldı. Bu sırada bir kız ise, arkadaşının başından kopardığı saçları marifet gibi gösterdi. Yaşanan kavga anları ise sokakta bulunan başka biri tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

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