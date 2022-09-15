Fatih’te kuyumcuyu soymaya giren şüphelilerin polisi görünce kaçtığı anlar kamerada | Video
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İstanbul Fatih'te kuyumcuya soymaya giren 4 şüpheli, o sırada caddede devriye atan polis aracının ışıklarını görünce geldikleri otomobile binerek kaçtı. Şüphelilerin kuyumcuya girdiği ve sonrasında kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Dışarıda gözcülük yapan şüpheli, caddede devriye atan polis aracını görünce arkadaşlarına haber verdi. Polis aracının geldiğini görünce paniğe kapılan şüpheliler, kuyumcudan hiçbir şey alamadan çıktı. Geldikleri otomobile binen şüpheliler hızla olay yerinden uzaklaştı.
HIRSIZLIK GİRİŞİMİ KAMERADA
Şüphelilerin soygun girişimi güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin kepengi kaldırıp içeri girdiği görülüyor. Polis aracının tepe ışıklarını fark eden şüpheliler otomobile binerek kaçıyor.