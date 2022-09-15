Video Yaşam Fatih’te kuyumcuyu soymaya giren şüphelilerin polisi görünce kaçtığı anlar kamerada | Video
Fatih’te kuyumcuyu soymaya giren şüphelilerin polisi görünce kaçtığı anlar kamerada | Video

Fatih’te kuyumcuyu soymaya giren şüphelilerin polisi görünce kaçtığı anlar kamerada | Video

15.09.2022 | 13:51

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İstanbul Fatih'te kuyumcuya soymaya giren 4 şüpheli, o sırada caddede devriye atan polis aracının ışıklarını görünce geldikleri otomobile binerek kaçtı. Şüphelilerin kuyumcuya girdiği ve sonrasında kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, 9 Eylül Cuma günü Beyazıt Yeniçeriler Caddesi'nde saat 04.20 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, kuyumcuyu soymak için araçla gelen 4 şüpheli, önce çevreyi kontrol ettikten sonra harekete geçti. Şüphelilerden üçü kuyumcunun kepengini açarak ellerindeki çuvallarla beraber içeri girdi. Diğer şüpheli de dışarıda bekleyerek gözcülük yaptı.

Dışarıda gözcülük yapan şüpheli, caddede devriye atan polis aracını görünce arkadaşlarına haber verdi. Polis aracının geldiğini görünce paniğe kapılan şüpheliler, kuyumcudan hiçbir şey alamadan çıktı. Geldikleri otomobile binen şüpheliler hızla olay yerinden uzaklaştı.

HIRSIZLIK GİRİŞİMİ KAMERADA
Şüphelilerin soygun girişimi güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin kepengi kaldırıp içeri girdiği görülüyor. Polis aracının tepe ışıklarını fark eden şüpheliler otomobile binerek kaçıyor.

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