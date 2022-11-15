Fatih'te lavabo deliğine sıkışan kediyi inşaat işçileri böyle kurtardı | Video

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FATİH'te, kafasını lavabo deliğine sıkıştıran yavru kediyi inşaat işçileri kurtardı. İşçilerin lavaboyu çekiçle kırıp kediyi kurtarmaları cep telefonu kamerasına yansıdı.
KEDİNİN O HALİNİ GÖRÜNCE ŞOK OLDUM
Lavaboya sıkışan yavru kediyi fark eden inşaat ustası Tuncay Altun, İnşaatta çalışırken bir kedi sesi duydum. Önce önemsemedik. Kedi sesi çoğalmaya başladı. Ben o tarafa yöneldim. Kedilerin olduğu yerde yavru kedi kafasını lavabo deliğine sıkıştırmış. Hayvanın o halini görünce şok oldum. Lavaboyu alarak arkadaşların yanına gittim. Arkadaşlarla beraber lavaboyu kırarak kediyi özgürlüğüne kavuşturduk. 2-3 gün kaldığı için önce kendine gelemedi. Kendine geldikten sonra annesine götürdüm. Annesi de emzirdi. Şu an durumu iyi. Hayvanı öyle görüce şaşırdım. Hayvana zarar vermeden lavaboyu çekiç yardımıyla kırdık. O gün orada olmasaydım ölebilirdi dedi.