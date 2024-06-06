Video Yaşam Fatih'te öğretmene düzenlenen silahlı saldırı kamerada | Video
Fatih'te öğretmene düzenlenen silahlı saldırı kamerada | Video

Fatih'te öğretmene düzenlenen silahlı saldırı kamerada | Video

06.06.2024 | 14:01

Fatih'te aracıyla seyir halinde olan öğretmene düzenlenen silahlı saldırı kameraya yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Fatih Topkapı Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda aracıyla seyir halinde olan Abdulbaki Durmaz (44) isimli Türkçe öğretmenine aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırı düzenlendi. Taksiden inen bir şüpheli Durmaz'ın aracına doğru defalarca kez ateş etti. Şüpheli daha sonra taksiyle olay yerinden kaçarken, vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Durmaz ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Durmaz'ın hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

SALDIRI ANI KAMERADA
Ara sokakta gerçekleşen olayda vatandaşların panik yaşadığı, ortalığın doz dumanla kaplandığı ve kurşunların hedefi olan Durmaz'ın aracının park halindeki başka bir araca çarptığı görülüyor.

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