Fatih'te otelde yangın paniği: Çarşafları birbirine bağlayıp 3. kattan inmeye çalıştı | Video
Fatih'te bir otelde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bodrum katta başladığı düşünülen yangın nedeniyle otel kısa sürede dumanlara teslim oldu. Otelde konaklayanlar büyük bir korku ve panik yaşarken otel sakinlerinden biri ise çarşafları birbirine bağlayıp 3. kattan inmeye çalıştı.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri ise çevre güvenliğini sağladı.
ÇARŞAFLARI BİRBİRİNE BAĞLAYIP 3. KATTAN İNMEYE ÇALIŞTI
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevler söndürülürken dumanlar otelin bir kısmını sardı. Alt katlarda bulunan otel sakinleri itfaiye ekiplerinin yardımıyla tahliye edilirken üst katlarda kalanlardan bazıları ise paniğe kapıldı. Paniğe kapılan otel sakinlerinden biri otelin 3. katındaki bir odanın camından çarşafları birbirine bağlayıp sarkıtarak inmeye çalıştı. Ancak kurtulma girişimi başarısız olan adam hemen altında bulunan klima motorunun üzerine oturarak yardım bekledi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla, paniğe kapılan adam bulunduğu yerden indirildi.
KURTARILAN KADIN İTFAİYE EKİPLERİNE SARILIP AĞLADI
Bodrum katta çıkan yangından yükselen dumanların kısa sürede oteli sarmasıyla içeride kalanlar da büyük panik yaşadı. Otel sakinlerinin bazıları kendi imkanları ile içeriden çıkarken bir kısmı ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İçeriden kurtarılan yabancı bir turist ise yaşadığı paniğin ardından kendini kurtaran itfaiye erlerine sarıldı. Yaşadığı korku, panik ve kurtulmanın sevinci ile itfaiye erine sarılan yaşlı kadın gözyaşlarına hakim olamadı. Oteli saran dumandan etkilenen bazı otel sakinleri ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından sedye yardımıyla ambulansa götürüldü. Dumandan etkilenen kişiler ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü. Edinilen bilgiye göre can kaybının yaşanmadığı olayda itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 20 kişi tahliye edildi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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