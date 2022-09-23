Fatih’te otobüse çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 kişi yaralandı | Video

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Fatih’te yağmurla beraber kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir otomobil yabancı plakalı tur otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil kaldırıma çıktı. Kazada otomobil içindeki 2 kişi yaralanırken, yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
OTOMOBİL İÇİNDEKİ 2 KİŞİ SIKIŞTI
Çarpmanın etkisiyle kaldırıma savrulan otomobilin içindeki 2 kişi sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırdı.
Polis ekipleri yaşanan kazayla ilgili çalışma başlatırken, kaza sonrası hurdaya dönen otomobil çekici tarafından olay yerinden kaldırıldı.