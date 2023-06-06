Fatih'te otomobilde bulunan cesetle ilgili 5 gözaltı | Video
FATİH'te otomobilin içinde ölü olarak bulunan Mahmut Çağış (53)'ın Adli Tıp Kurumu'nun raporuna göre boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Mahmut Çağış cinayetiyle ilgili 5 Şüpheli gözaltına alındı. Olayın alacak verecek meselesi yüzünden meydana geldiği öğrenildi.
5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede, yüzünde darp izleri bulunan Çağış'ın, boynunda morluklar olduğu, boyun kemiğinde kanama meydana geldiği, boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada kamera ve cep telefonu kayıtlarının incelenmesi sonucu 6 şüpheli tespit edildi. Düzenlenen operasyonlarla şüpheliler Temel Y.(40) Beyoğlun'nda , Hamit C.Ş.(36) Kocaeli'nde, Engin T.(44) Bağcılar'da , Mehmet A.D.(49) Esenyurt'ta , Selçun A.(42) Kocaeli'nde gözaltına alındı. Olaya karışan 6. şüpheli Batuhan K.(23) ise başka bir suçtan yakalanarak cezaevinde olduğu tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğinde sorgulan şüphelilerin olayı aralarında yaşanan bir alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gerçekleştirdikleri belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler.
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