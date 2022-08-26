Fatih'te otomobilin motosiklete çarptığı kaza kamerada | Video

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FATİH'te ters yönden dönerek yolun karşısına geçmeye çalışan motosiklete otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerindeki iki kişi yola savruldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
"YEŞİL IŞIKTA GEÇİYORDUM"
Otomobil sürücüsü Abdullatif İlhan, "Bu yoldan düz geliyordum. Yeşil ışıkta geçiyordum. Onlar karşı yaya yolundan tramvay yoluna girmek istediler. O anda da kaza gerçekleşti. Motorda iki kişi vardı. Bende bir şey yok" dedi.
KAZA ANI KAMERADA
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ters yönden gelen motosiklet sürücüsü yolun karşısına geçmek istediği esnada otomobilin çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerindeki 2 kişinin yola savrulduğu da güvenlik kamerasına yansıdı.