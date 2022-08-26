Video Yaşam Fatih'te otomobilin motosiklete çarptığı kaza kamerada | Video
Fatih'te otomobilin motosiklete çarptığı kaza kamerada | Video

Fatih'te otomobilin motosiklete çarptığı kaza kamerada | Video

26.08.2022 | 16:53

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FATİH'te ters yönden dönerek yolun karşısına geçmeye çalışan motosiklete otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerindeki iki kişi yola savruldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, saat 14.00 sıralarında Fatih Millet Caddesi'nde meydana geldi. Abdullatif İlhan yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken ters yönden dönerek yolun karşısına geçmeye çalışan motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki 2 kişi metrelerce savrulurken, otomobil tramvay yoluna girdi. Şans eseri o sırada tramvay geçmemesi ise olası faciayı önledi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sek edildi. Yaralanan motosikletteki 2 kişiye sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

"YEŞİL IŞIKTA GEÇİYORDUM"
Otomobil sürücüsü Abdullatif İlhan, "Bu yoldan düz geliyordum. Yeşil ışıkta geçiyordum. Onlar karşı yaya yolundan tramvay yoluna girmek istediler. O anda da kaza gerçekleşti. Motorda iki kişi vardı. Bende bir şey yok" dedi.

KAZA ANI KAMERADA
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ters yönden gelen motosiklet sürücüsü yolun karşısına geçmek istediği esnada otomobilin çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerindeki 2 kişinin yola savrulduğu da güvenlik kamerasına yansıdı.

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