Fatih'te park halindeki araçlar alev alev yandı | Video
FATİH'te, sabah saatlerinde park halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Otomobildeki alevler yanında park halindeki taksiye sıçradı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yanan otomobil ve taksiye müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangının ardından iki araçta da hasar meydana geldi.
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