Video Yaşam Fatih’te park halindeki ticari taksi ve otomobil alev alev yandı | Video
Fatih’te park halindeki ticari taksi ve otomobil alev alev yandı | Video

Fatih’te park halindeki ticari taksi ve otomobil alev alev yandı | Video

11.12.2023 | 08:51

Fatih’te park halindeki otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin büyümesiyle ticari taksiye sirayet eden yangında iki araç kullanılamaz hale geldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Yangın, saat 06.00 sıralarında Fatih Topkapı Mahallesi Sulukule Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevlere teslim olan otomobil alev topuna dönerken alevler yan tarafında pak halinde olan ticari taksiye sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri alev alev yanan iki araca müdahale etti. Kısa sürede yangın kontrol altına alındı.

İtfaiye ekipleri uzun süre soğutma çalışması yaparken yangın sonrası ticari taksi ve otomobil kullanılamaz hale geldi.

Polis ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmaları sürüyor.
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