Fatih’te park halindeki ticari taksi ve otomobil alev alev yandı | Video
Fatih’te park halindeki otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin büyümesiyle ticari taksiye sirayet eden yangında iki araç kullanılamaz hale geldi.
İtfaiye ekipleri alev alev yanan iki araca müdahale etti. Kısa sürede yangın kontrol altına alındı.
İtfaiye ekipleri uzun süre soğutma çalışması yaparken yangın sonrası ticari taksi ve otomobil kullanılamaz hale geldi.
Polis ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmaları sürüyor.
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