Fatih'te pitbullu saldırıya uğradığı iddiasıyla 1 kişinin ölümüne neden olan polisin ifadesi ortaya çıktı | Video
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Fatih’te 3 kişinin pitbullu saldırısına uğradığı iddiasıyla, kavga sırasında 1 kişinin silahla vurarak ölümüne neden olduğu öne sürülen şüpheli polis memurunun ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli ifadesinde, ‘’Sadece köpekten ve bıçaktan kendimi korumak istedim’’ dedi.
''BEN KENDİMİ KORUMAYA ÇALIŞTIM, BOĞUŞMA İZLERİ DE VARDIR''
Şüpheli polis memuru K.A.'nın nöbetçi hakimlikte verdiği ifadesinde, ''Beni çocukken köpek ısırmıştı, fobim vardı. Pitbull cinsi köpeği görünce aşırı panik yaptım. Cumali K.'nın hakkımdaki beyanlarını kabul etmiyorum. Kendisi bana bıçak çekmiştir bir de köpekleri bana doğru saldırtmıştır. Köpek beni ısırmadı, olay çok kısa sürdü. Ben kendimi korumaya çalıştım. Boğuşma izleri de vardır. Kesinlikle maktule doğru ateş etmedim. Sadece köpekten ve bıçaktan kendimi korumak istedim. Hala olayın şokunu yaşıyorum. Olay nedeniyle çok üzgünüm ve pişmanım. Kasten hakaret etmedim, kesinlikle öldürme kastım yoktur'' ifadelerini kullandı.