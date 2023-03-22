Fatih’te polis memurunun şehit olmasına neden olan şüpheliye ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi | Video
Fatih’te polis memurunun kafasına cisim atarak şehit olmasına neden olan şüpheli Burhan Bağış’a yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, şüphelinin ‘kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
SOKAK İÇERİSİNE DÜŞEREK HAREKETSİZ KALDIĞI BELİRTİLDİ
Hazırlanan iddianamede, olay günü şehit Zafer Mat'ın ekip arkadaşı ile birlikte şüpheli Burhan Bağış ile alakalı çalışma yapmak için bahse konu adrese gittikleri, sokak içerisine geldiklerinde Mat'ın araçtan indiği, diğer memurun aracı park etmek için ilerlediği, park ettikten sonra Mat'ı aradığı ancak telefonu açmadığı aktarıldı. Şehit polis memuru Zafer Mat'ın olay sırasında geldiği ikametin kapısına yöneldiğinin belirtildiği iddianamede, öne eğildiği sırada birden elinde bulunan telefonun sokak içerisine fırladığı, kendisinin de devamında sokak içerisine doğru düşerek yerde hareketsiz şekilde kaldığı kaydedildi. İddianamede, ambulans ekiplerinin Mat'a müdahalede bulunduğu sırada şüpheli Burhan Bağış'ın evin arka bahçesinde bulunan duvardan atladığı da belirtildi.
BABASI, OĞLUNUN UYUŞTURUCU BAĞIMLISI OLDUĞUNU SÖYLEDİ
Şüphelinin babası Hasan Bağış'ın ifadesine yer verilen iddianamede, olay anında evin kapısının çaldığını, daha sonra bir ses geldiğini ve eşinin 'Burhan kendini aşağıya attı' şeklinde bağırdığını, indiklerinde yerde kelepçesi düşmüş birini gördüklerini ve ambulansa haber verdiklerini söyledikleri kaydedildi. İfadesinin devamında, şüpheli oğlunun olaydan sonra kaçtığını gördüğünü, oğlunun uyuşturucu bağımlısı olduğunu, polisin kapıya geldiğini görmüş olsaydı Burhan'a yaklaşmaması konusunda uyarabileceğini aktardı.
DOLABIN DESTEKLENMESİ AMACIYLA BULUNAN KARE ŞEKLİNDEKİ TAŞI ALIP FIRLATMIŞ
Şüpheli Burhan Bağış'ın ifadesine yer verilen iddianamede ise şiddetli bir şekilde kapıya vurma sesini duyması üzerine sivil giyimli birinin 'aç kapıyı polis' şeklinde bağırdığını, odasında bulunan elbise askılığının altında dolabın desteklenmesi amacıyla bulunan kare şeklindeki taşı yerinden aldığını ve pencereden bağıran kişinin alın kısmına gelecek şekilde taşı attığını söylediği belirtildi. Taşın değmesiyle kişinin yere düştüğünü, etrafında insanlar toplanırken de arka bahçeden kaçtığını söylediği aktarıldı. Öte yandan Adli Tıp Kurumu otopsi raporunun da yer aldığı iddianamede, şehit polis memurunun ölümünün beyin kanaması, beyin doku hasarı ve iç organ yaralanmasından gelişen iç kanama sonucu meydana geldiğinin tespit edildiği belirtildi.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI TALEBİ
Hazırlanan iddianamede şüpheli Burhan Bağış'ın 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.
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