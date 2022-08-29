Video Yaşam Fatih’te sahte belge düzenleyen şebekeye operasyon | Video
Fatih’te sahte belge düzenleyen şebekeye operasyon | Video

Fatih’te sahte belge düzenleyen şebekeye operasyon | Video

29.08.2022 | 12:41

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İstanbul Fatih’te danışmanlık şirketi adı altında sahte ikamet izni, sahte pasaport ve sahte vize düzenleyen uluslararası bir şebekeye düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 4 şüpheli yakalandı.

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Fatih'te danışmanlık şirketi adı altında sahte ikamet izni, sahte pasaport, sahte vize hazırlayan ve yasadışı yollarla şahısların ülkeden çıkışını sağlayan, uluslararası bir şebekeye yönelik 26 Ağustos'ta operasyon yapıldı. 3 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

ÇOK SAYIDA BELGE VE MALZEME ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonda yabancı uyruklu 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslere yapılan aramalarda ise 26 farklı ülkelere ait pasaport, 28 farklı ülkelere ait pasaport yaprağı, 38 basılmaya hazır boş kimlik kartı, 4 ikamet tezkeresi, 10 farklı ülkelere ait sürücü belgesi, 22 kira sözleşmesi, 13 ikamet tezkeresi başvuru formu, 2 tapu senedi, 2 geçici koruma belgesi, 3 basım makinası, 2 kart kesim makinası, 1 laminasyon makinası, 1 3 boyutlu lazer yazıcı, 1 para kontrol cihazı, 1 mor ışık cihazı, 1 cilt kaplama makinası, 5 vize mührü çok sayıda hologram ve selefon ele geçirildi.

1 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Operasyonda yakalanan 4 şüpheli şahıs, "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan adli makamlara sevk edilerek 1 şüpheli tutuklanırken, diğer 3 şüpheli ise sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezine teslim edildi.

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