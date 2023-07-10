Fatih'te sahte pasaport operasyonu! Suçüstü yakalandılar | Video
İstanbul’da sahte pasaport, sahte vize ve sahte kimlik imal eden bir kişi, İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri’nin operasyonuyla yakalandı. Yüzlerce sahte belge ve malzeme ele geçirildi.
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