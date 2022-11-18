Fatih’te siyanürden ölen 4 kardeşin evine hırsız girdi | Video

İstanbul Fatih'te siyanür içerek hayatlarını kaybeden 4 kardeşin yaşadığı ev mühürlenerek 3 yıl öne kapatılmıştı. O eve yaklaşık 1 buçuk ay önce hırsız girerek içeride bulunan televizyonu çaldı. Hayatını kaybeden 4 kardeşin aile dostu olan sanatçı Serpil Alkan, yapılan analizlerde siyanür testinin temiz çıkmasına rağmen mührü açtıramadığını söyledi. Hırsızlık olayının ardından evdeki eşyaları satarak kedilere mama alacağını ifade eden Alkan, bilgisayarı da doğudaki bir okula bağışlayacağını dile getirdi.

Fatih Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'ndeki bir evde yaşayan 4 kardeşe 6 Kasım 2019 günü ulaşılamayınca polis ekipleri adrese gitmişti. Ekipler, Cumhuriyet savcısının talimatıyla girdikleri dairenin kapısında "Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin" notuyla karşılaşmıştı. Ekipler tarafından yapılan incelemede Cüneyt Yetişkin (48), Oya Yetişkin(54), Kamuran Yetişkin(60) ve Yaşar Yetişkin(56) kardeşlerin hayatını kaybettiği belirlendi. Kapıdaki not ve evdeki koku nedeniyle adreste incelemeler yapıldı. Yapılan ön otopside kardeşlerin, siyanür içerek hayatlarına son verdiği anlaşılmıştı. Olayın ardından daire mühürlendi.Hayatını kaybeden dört kardeşin 3 yıl önce toprağa verilmesinin ardından 36 yıllık aile dostları Serpil Alkan, cenazeleriyle ilgilendi. Üç yıldır hukuki yönden bir mücadele başlatan Alkan, siyanürden arınan ve siyanür testi temiz çıkan evin kapısındaki mührü bir türlü açtıramadı. İddiaya göre, yaklaşık 1 buçuk ay önce mührü kırarak eve giren hırsızlar içeride bulunan televizyonu çaldı. Hırsızlara teşekkür eden Alkan, içeride bulunan eşyaları satarak kedilere mama alacağını, bilgisayarı da doğudaki bir okula vereceğini söyledi. Polis ekipleri hırsızlık olayının ardından konuyla ilgili çalışma başlattı.4 kardeşin ölümü hakkında iddialarda bulunan Serpil Alkan, "Oya'nın 60 bin lira bir borcu vardı. O yüzden bu sıkıntı oldu. Kardeşlerine siyanür içiriyor. Onlar öldükten sonra kendini imha ediyor. 3 cinayet ve 1 katil oluyor. Sonuç bu. Borçlarından dolayı psikolojisi bozuluyor. 3 sene oldu. Şimdi de eve hırsız girdi" şeklinde konuştu.Eve giren hırsıza teşekkür eden Serpil Alkan, "Onların sayesinde ben Pazartesi günü eve gireceğim. Biz iki avukatımızla 3 sene uğraştık. Temiz kağıdımız var. Belediyenin açması lazımdı ama açmadı. Beni oradan oraya yolladılar. Belediye, 'kırın kapıyı, içeri girin' dedi. Onu da yapmadı. Bugüne nasipmiş" dedi.Ev sahibi ile eve gireceğini söyleyen Alkan, "Pazartesi günü eve gireceğim. O eşyaları alıp iki el olarak satıp kedi maması alacağım. Bilgisayarı da doğudaki bir okula hibe etmek istiyorum. Hırsız sadece televizyonu çalmış. Evin içi berbatmış. Temizlenecek ve eşyaları alacağız. Hırsıza teşekkür ediyorum. O televizyonu helal ediyorum. Beni 3 sene koşturdular. Göğüs kanseri oldum. Kendimle de mücadele ediyorum" diye konuştu.Evdeki eşyalarda siyanür olmadığına dair AFAD'tan belge aldığını söyleyen Alkan, "Olaydan sonra AFAD, bilirkişi, hakime hanım ve benim avukatımla beraber geldik. Bu siyanürle ilgili ölçüm yaptırmak istediğimi söyledim. 'En azından eşyalarını fakirlere verelim ya da imha edelim' dedim. Fakirlere verince bir zehirlenme olur. 'Ben vicdanen rahatsız olurum' dedim. Onlar da geldiler. AFAD'tan temiz kağıdı aldık. 'Kullanabilirsiniz, verebilirsiniz' dediler" şeklinde konuştu.Siyanürden ölen 4 kardeşle olan arkadaşlığını anlatan Alkan, "Benim 1986'tan beri sanatçı arkadaşımdı. Bir kardeş gibiydik. Oya ve Kamuran ile biz sahne yapmıştık. Oradan tanıyoruz. Oradan sonra kardeşten daha öte olduk. 7 buçuk sene biz Oya ile çalıştık. Her günümüz beraberdi. Ablası Kamuran ile de 2-3 ay çalıştık" dedi.